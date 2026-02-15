漁師を救うアパレルを東京駅で販売。地域のゴミを布地にアップサイクル

amu株式会社

amu株式会社（本社：宮城県気仙沼市、代表取締役CEO：加藤広大、以下amu）は、2026年2月21日～22日、東京駅「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」にて、廃漁具由来素材「amuca(R)（アムカ）」を使用したアパレル製品等を販売します。

JR東日本クロスステーションが主催するSDGsイベント「つなぐステーション～海とお茶のSDGs～」において、2日間限定で開催する「物販マルシェ」ブースに出店します。漁業の現場で、廃棄されてしまう廃漁具を原料とした再生素材amuca(R)を用いたプロダクトを通じて、地域産業の資源循環の重要性を来場者に体感してもらうことを目的としています。

テキスタイルデザインやブランドタグから読み取れるトレーサビリティストーリーを通じて、地域固有の文化や地域産業の歴史・文化的価値を知ることができます。また、実際に使用された漁網やそこから生成したプラスチック原料も展示し、製品になるまでのプロセスを体感していただけますので、ぜひお越しください。

東京駅「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」にて廃漁具由来素材「amuca(R)」製品を期間限定販売

amuは、2026年2月21日～22日の2日間、東京駅「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」にて開催されるSDGsイベント「つなぐステーション～海とお茶のSDGs～」に出店し、廃漁具由来の再生素材「amuca(R)（アムカ）」を使用したアパレル製品の販売および漁網の展示を実施します。

amuca(R)は、役目を終えた漁網を漁師から買い取り、再生したリサイクル素材です。使用済みの漁具は塩分や汚れを含み、分別が必要となる場合も多いため、焼却やリサイクルが容易ではありません。多くは埋め立て処分され、環境負荷が高いという問題があります。漁業者にとっても、高額な処分費用が経済的負担になっています。こうした課題を抱える廃漁網をamuca(R)としてアップサイクルすることで、漁業者の負担軽減と環境負荷の低減の両立を実現しています。

日常の選択が一次産業の課題解決に。amuca(R)製品を購入して漁師や海を守る

「つなぐステーション～海とお茶のSDGs～」は、海における課題（未利用魚の有効活用、水産資源の維持等）や茶業における課題（地域文化の継承、後継者不足等）に向き合い、「食べる」「買う」「知る」という一連の体験を通じて、日常の選択を“環境にやさしい選択”へと変えるきっかけを提供します。

フードロス削減と地域活性化を組み合わせた社会貢献活動への取り組みを広く発信する、JR東日本クロスステーションのSDGsプロジェクトです。

東京駅は日本全国との交通結節点であり、国内外から人々が集まる日本の玄関口です。そのような日常の交差点で本取り組みを実施することで、世代や国籍を問わず幅広い来場者に対し、環境配慮を“特別な行動”ではなく“日常の延長線上にある選択肢”として体感してもらうことを目指しています。

amuは実際に漁業で使用された漁網の展示や、廃漁網由来の生地でできたTシャツ、トートバッグなどの製品を販売を行います。廃棄されるはずだった漁具が製品へと生まれ変わるプロセスを体感いただけます。

廃漁具の回収・再資源化を通じて漁業者の廃棄コスト削減に取り組むとともに、テキスタイルデザインやトレーサビリティストーリーを通じて地域産業の文化的価値を伝える循環型ブランドとして、本イベントに出店いたします。

漁網の回収地域ならではの特徴を反映したアイテムを多数展開

今回販売するamuca(R)製品は、amu創業の地である宮城県や、沖縄県などから回収した廃漁具が原料に使われています。一部の商品のデザインには気仙沼の文化をモチーフにした2種類のオリジナルテキスタイルデザインを採用しました。

製品に付く「amuca(R)タグ」に記載されたQRコードを読み取ることで、原材料となる廃棄漁具の回収地域や製品化までのプロセスを知ることが可能です。

「ごみ」とされていた漁具が、新たな価値を持つ資源へと生まれ変わる背景を可視化することで、製品への愛着を育み、より長く使い続けたくなる循環の仕組みを提案します。

＜製品ラインナップ＞

【Buddy 2face Tote】

〇デザイン

・MURONEOROSHI（黒）

・DEFUNEOKURI（白）

〇価格

・6,270円(税込）

【ホヤぼーやコラボ Buddy Tote】

〇価格

・6,270円（税込）

【Buddy T-shirt】

○デザイン

・MURONEOROSHI（黒）

・DEFUNEOKURI（白）

〇サイズ

・M

・L

・XL

〇価格

・9,790円（税込）

【amuca(R) サングラス】

○ラインナップ

・Ishigakijima model（石垣島回収の漁具使用）

・Kesennuma model（気仙沼回収の漁具使用）

○レンズカラー

・Blue

・Black

・Brown

〇価格

・27,500円（税込）

【海プラ生まれのカラビナ】

○カラー

・Black

・Blue

・Orange

○価格

・2,200円（税込）

〈テキスタイルデザインについて〉

今回販売するamuca(R)製品には、それぞれ2種類のテキスタイルデザインがあります。

いずれも気仙沼の漁師町で受け継がれてきた文化をモチーフにしたデザインで、地域の物語を日常の中で感じられるアイテムとして仕上げています。

１.DEFUNEOKURI

「出船おくり」という気仙沼の伝統行事のワンシーンを切り取ったもの。いざ出航と意気込む船を、乗組員の家族や友人らは、色鮮やかなテープと福来旗（大漁旗）で見送るというのが慣例です。航海の安全と大漁を願う温かく賑やかな景色をテキスタイルに落とし込むことで、プロダクトを使う方の挑戦を見守る存在でありたいという想いが込められています。

２.MURONEOROSHI

気仙沼の名産品・フカヒレ作りに欠かせない「室根おろし」と呼ばれる風を反映しています。冬の室根山から吹きつける、手の切れるような冷たい風です。この冷たさが、天日干しをしているフカヒレを乾燥させるとともに、吹かれたフカヒレがぶつかり合って鳴らす“カランカラン”という音が、完成の合図になっているそう。過酷な環境を味方に変える力強さを届けたいと思い描きました。

今後の展開

amuは、今後も全国各地の廃漁具の回収・リサイクルを通じて地域や漁業の文化的価値を伝える取り組みを拡大していきます。アパレルブランドとのコラボや企業向けノベルティの開発など、さまざまなアイテムを展開する予定です。

「いらないものはない世界をつくる。」というビジョンのもと、地域資源の再生と文化の継承を両立する社会の実現に向けて、事業を推進してまいります。

「廃漁網アップサイクルベンチャー」amu株式会社について

全国の漁港から回収した廃漁網をアップサイクルして価値ある製品を生み出す、宮城県気仙沼市発の廃漁網アップサイクルベンチャーです。「いらないものはない世界をつくる。」をビジョンに世の中のゴミ、無価値とされているものを再資源化して新たな価値を吹き込みます。

会社概要

社名：amu株式会社

本社所在地：〒988-0017 宮城県気仙沼市南町2丁目2-25

代表取締役CEO：加藤広大

出資元：ANRI株式会社/UBE株式会社/株式会社ANOBAKA/一般社団法人AgVenture Lab/株式会社TeamMake Capital/フィッシャーマンジャパン・ブルーファンドによる匿名組合出資（連携：一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン/取扱者：ミュージックセキュリティーズ株式会社）

事業内容： 廃漁網の回収、プロダクト開発販売

設立： 2023年5月

HP：https://www.amu.co.jp/

ブランドサイト：https://amuca.world/

ブランドサイト（EN）：https://amuca.world/en