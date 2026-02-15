ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 2月15日開催 T.T彩たま vs 木下マイスター東京 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ

T.T彩たまと木下マイスター東京の試合は、4-0 で 木下マイスター東京が勝利しました。