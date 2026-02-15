【岡山大学】PBL CROSS～動画コンテンツで広がる学び～〔2/22,日 岡山大学津島キャンパス〕
2026（令和8）年 2月 15日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
高校生、高校教員、大学生、企業の方など多くの方が一緒にSTEAM教育や探求型の学びに役立つウェブコンテンツ「PLIJ STEAM Learning Community」の豊富な学びの動画コンテンツを体験し、それぞれの立場でモノの見方を広げる面白さを楽しみます。東京大学での取り組み紹介や、岡山の高校教員による発表なども開催します。
皆さまのご参加をお待ちしています。
【日 時】
2026年 2月 22日（日）13:00～17:00
【会 場】
岡山大学津島キャンパス教育学部講義棟（N62） 5201講義室
（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）
https://edu.okayama-u.ac.jp/access/
【対象者】
高校生・高校教員・企業の方（あわせて50人程度）
【参加費】
無 料
【お申込み方法】
下記の参加登録フォームから、お申込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-TmtOaMITnqsyQrl90ZlZ2D3ri462_1LvFo_0Wy1KX1zA-g/viewform?pli=1
【注意事項】
事前に下記の注意事項をご確認ください。
https://docs.google.com/presentation/d/18fC5HTdzFDcH5fxYR9ErT0p9kpAWCONevSzawZrbXxI/mobilepresent?slide=id.gcb9a0b074_1_0
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260222.pdf
【主 催】
岡山大学大学院教育学研究科 PBL CROSS
【共 催】
BeLive・一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム
【後 援】
岡山県教育委員会
◆参 考
・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部
https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese
・岡山大学 PBL CROSS
https://okadaipbl.wixsite.com/-----pbl-cross
岡山大学大学院教育学研究科・教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 教育学域 教授 清田哲男
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス
E-mail：kiyota925◎okayama-u.ac.jp
※@を◎に置き換えています
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3779.html
