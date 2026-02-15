【岡山大学】PBL CROSS～動画コンテンツで広がる学び～〔2/22,日 岡山大学津島キャンパス〕

2026（令和8）年 2月 15日
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要


　高校生、高校教員、大学生、企業の方など多くの方が一緒にSTEAM教育や探求型の学びに役立つウェブコンテンツ「PLIJ STEAM Learning Community」の豊富な学びの動画コンテンツを体験し、それぞれの立場でモノの見方を広げる面白さを楽しみます。東京大学での取り組み紹介や、岡山の高校教員による発表なども開催します。



　皆さまのご参加をお待ちしています。




【日 時】


　2026年 2月 22日（日）13:00～17:00



【会 場】


　岡山大学津島キャンパス教育学部講義棟（N62） 5201講義室


　（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1　岡山大学津島キャンパス）


　https://edu.okayama-u.ac.jp/access/



【対象者】


　高校生・高校教員・企業の方（あわせて50人程度）



【参加費】


　無 料



【お申込み方法】


　下記の参加登録フォームから、お申込みください。


　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-TmtOaMITnqsyQrl90ZlZ2D3ri462_1LvFo_0Wy1KX1zA-g/viewform?pli=1



【注意事項】


　事前に下記の注意事項をご確認ください。


　https://docs.google.com/presentation/d/18fC5HTdzFDcH5fxYR9ErT0p9kpAWCONevSzawZrbXxI/mobilepresent?slide=id.gcb9a0b074_1_0



【ポスター】


　https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260222.pdf



【主 催】


　岡山大学大学院教育学研究科　PBL CROSS



【共 催】


　BeLive・一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム



【後 援】


　岡山県教育委員会




◆参 考


・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部
　https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese


・岡山大学 PBL CROSS


　https://okadaipbl.wixsite.com/-----pbl-cross









岡山大学大学院教育学研究科・教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）


