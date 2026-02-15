芸術を「持続可能な資産」へ。株式会社LaBALL、世界的バレエダンサー福田昂平率いるMOST社と戦略的業務提携を締結

株式会社LaBALL

都内10拠点以上でバレエスクールを展開し、写真・クリエイティブ事業を手掛ける株式会社LaBALL（本社：東京都港区 代表取締役：岡脇 柚太加、以下「LaBALL」）は、世界的バレエダンサー・福田昂平氏が代表を務める株式会社MOST（本社：東京都渋谷区、以下「MOST」）と、包括的な業務提携契約を締結いたしました。

本提携において、LaBALLは自社が保有する「リアルな教育基盤」と「高品質なクリエイティブ資産」をMOST社へ提供します。世界最高峰の芸術コンテンツを「一過性の興行」で終わらせず、持続可能なビジネスモデル（エコシステム）へと昇華させる戦略パートナーとして参画します。

■ 提携の背景と目的：資産の相互活用による事業価値の最大化

LaBALLは、事業成長と企業価値の最大化を目指し、自社アセット（経営資源）の戦略的活用を模索してまいりました。一方、MOST社は世界的なバレエダンサー・イワン・ワシリーエフ氏をはじめとする強力なIP（知的財産）を保有していますが、それを日本国内で継続的な収益に変えるための「受け皿（教育・ファン基盤）」の拡充を課題としていました。

本提携は、両社の強みを掛け合わせることで、以下のシナジーを創出します。

1. 教育事業への「本物」の還元（STOCKビジネスの強化）

LaBALLが運営する都内10教室以上のバレエスクール基盤に対し、MOST社が招聘する世界的ダンサーや独自メソッドを直接連携させます。これにより、他社には模倣できない高付加価値な教育カリキュラムを実現し、LTV（顧客生涯価値）の高いストック型収益モデルを盤石なものにします。

2. クリエイティブ資産による興行価値の最大化（SHOTビジネスの支援）

LaBALLの写真・クリエイティブ事業部が、MOST社主催公演のビジュアル戦略を包括的にプロデュース。高品質な素材を用いた広報展開により、2026年夏に予定される日本ツアー（東京）のブランド価値を高めます。

3. 「感謝の連鎖の社会実装」ーー

LaBALLのマーケティングノウハウを活用し、クラウドファンディングやファンコミュニティを構築。支援者が制作プロセスに参加できる仕組みを整え、文化芸術への支援が次世代の育成投資へと回る循環型モデルを確立します。

■ 株式会社LaBALL 代表取締役 岡脇 柚太加 コメント

2025年8月18日に行われたAlexandrite Gala ～最後のワシリーエフの様子。撮影：後藤奈津子（株式会社LaBALL）

「弊社はこれまで、バレエスクールの運営とクリエイティブ制作を通じ、芸術の『現場』をビジネス視点で支えてまいりました。今回のMOST社との提携は、弊社が持つ『教室』というリアルな基盤と、『写真』という伝える力が、世界トップクラスの芸術と融合する大きな挑戦です。

この提携が、弊社の事業成長はもちろん、日本のバレエ文化全体の資産価値向上に寄与すると確信しています。」

■ 株式会社MOST 代表取締役 福田 昂平 コメント

日本ではバレエの魅力が存分に発揮されているとは言えません。「文化」として人々に深く愛される為にはまずはこちらから皆さんを愛する事が必要不可欠です。その為に私達はこれまで本質にこだわり続けてきました。これからはLaBALLが持つクオリティへの高い意識とクリエイティブな知見を活かし、理想を『確実な未来』へと変えていけることを嬉しく思います。

教育の現場は勿論、世代も国境も越えた人の繋がりをより大きくしていけることに感謝し邁進して参ります。

■ 2026年夏のプロジェクトについて

本提携の第一弾として、2026年8月に「LOVE OF MY LIFE」全２幕 世界初演を含む日本ツアーを開催いたします。LaBALLのクリエイティブチームが撮影から編集までを一気通貫で担います。映像・写真の記録を指揮し、世界トップクラスの芸術をデジタルとリアルの両面から届けます。



本プロジェクトの支援および推進のため、CAMPFIREにてクラウドファンディングを計画しております。支援者には、本公演の先行予約や限定グッズなど、特別なリターンを用意しております。

【 公演詳細・支援ページ】

【世界初演】バレエ×QUEEN。最強の怪獣ワシリーエフ、日本で奇跡の復活公演！(https://camp-fire.jp/projects/912393/preview?token=1pmav5wg&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)





■ 会社概要

株式会社LaBALL

代表者：代表取締役 岡脇 柚太加

所在地：東京都港区芝2-16-11 セレブ釉芝公園101

事業内容：バレエスクール運営（都内10拠点以上）、写真・クリエイティブ制作、ブランドプロデュース

URL：https://laball.jp

株式会社MOST

代表者：代表取締役 福田 昂平

所在地：東京都世田谷区大蔵二丁目９番２-２０９号

事業内容：バレエ公演の企画・制作、バレエ留学生のサポート事業 他

URL：https://spasiboproject.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LaBALL 広報担当：石松 Email：info@laball.jp

TELL：070-6949-6814