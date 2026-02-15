【初上陸！★大行列で大盛況！】焼肉こじま初の“生冷麺ランチ”が行列！100食限定セット即完売！キャンペーンは2月一杯開催★

株式会社虎寅


目玉企画として実施した


本格“生”冷麺セット（通常1,299円→500円）


100食限定企画は、早々に完売いたしました。


開店前から列が続き、


「焼肉屋の冷麺とは思えない完成度」


「薬味を全部入れても本当に美味しい」


「A5黒毛和牛牛めしとの組み合わせが最高」


といった声も多数寄せられ、


大好評のうちに初日を終えることができました。




【話題となった焼肉屋の本気ランチ】

こじま初となる《本格“生”冷麺ランチ》は、


製麺所併設だからこそ実現できる


“生麺”のもちつる食感と、


門外不出の出汁が特徴。


さらに、ランチメニューとして展開する


A5黒毛和牛を使用した「焼肉屋の牛めし」


も高い評価を獲得。冷麺でさっぱり、


牛めしでしっかり。ハービスPLAZA大阪という


立地も相まって、20～50代の会社員を


中心に幅広い層の支持を集めました。


【オープンキャンペーン開催中！】



同時開催中のハイボール・レモンサワー


1杯90円フェアも好評を博し、


ディナー帯の来店動機としても強く機能。


2026年2月28日までディナータイム限定で


開催中です。


【今後のランチメニュー販売について】

完売となった生冷麺セットは、


今後も通常価格にて継続販売いたします。


《本格生冷麺セット》


・生冷麺セット　　　　1,299円


・麺大盛り　＋200円


・ハーフ生冷麺セット　999円



《生冷麺と牛めしセット》


・生冷麺と牛めしセット　1,799円


・麺大盛り　＋200円


・牛めし大盛り　＋300円


・ハーフ生冷麺と牛めしセット　1,499円


※価格は税抜



オープン記念価格は終了しましたが、


本格“生”冷麺ランチおよび


A5黒毛和牛牛めしは今後も


お楽しみいただけます。


【これがこじま価格！『本気で美味い！本間に安い！』】





厚切りタン\1,399！


国産特選和牛ハラミユッケ\1,699！


極上素材がこの価格で。


コスパ最強！物価高なのに逆行した、


お客様へ大還元な焼肉屋。




【オープンキャンペーンを求めて初日から大満席！】











落ち着いた空間で、


おひとり様～団体まで大歓迎！


【店舗情報】

焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪


050-5868-1097(#)


大阪府大阪市北区梅田2-5-25 B2F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/



