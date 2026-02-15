【初上陸！★大行列で大盛況！】焼肉こじま初の“生冷麺ランチ”が行列！100食限定セット即完売！キャンペーンは2月一杯開催★

株式会社虎寅

目玉企画として実施した

本格“生”冷麺セット（通常1,299円→500円）

100食限定企画は、早々に完売いたしました。

開店前から列が続き、

「焼肉屋の冷麺とは思えない完成度」

「薬味を全部入れても本当に美味しい」

「A5黒毛和牛牛めしとの組み合わせが最高」

といった声も多数寄せられ、

大好評のうちに初日を終えることができました。

【話題となった焼肉屋の本気ランチ】

こじま初となる《本格“生”冷麺ランチ》は、

製麺所併設だからこそ実現できる

“生麺”のもちつる食感と、

門外不出の出汁が特徴。

さらに、ランチメニューとして展開する

A5黒毛和牛を使用した「焼肉屋の牛めし」

も高い評価を獲得。冷麺でさっぱり、

牛めしでしっかり。ハービスPLAZA大阪という

立地も相まって、20～50代の会社員を

中心に幅広い層の支持を集めました。

【オープンキャンペーン開催中！】

同時開催中のハイボール・レモンサワー

1杯90円フェアも好評を博し、

ディナー帯の来店動機としても強く機能。

2026年2月28日までディナータイム限定で

開催中です。

【今後のランチメニュー販売について】

完売となった生冷麺セットは、

今後も通常価格にて継続販売いたします。

《本格生冷麺セット》

・生冷麺セット 1,299円

・麺大盛り ＋200円

・ハーフ生冷麺セット 999円

《生冷麺と牛めしセット》

・生冷麺と牛めしセット 1,799円

・麺大盛り ＋200円

・牛めし大盛り ＋300円

・ハーフ生冷麺と牛めしセット 1,499円

※価格は税抜

オープン記念価格は終了しましたが、

本格“生”冷麺ランチおよび

A5黒毛和牛牛めしは今後も

お楽しみいただけます。

【これがこじま価格！『本気で美味い！本間に安い！』】

厚切りタン\1,399！

国産特選和牛ハラミユッケ\1,699！

極上素材がこの価格で。

コスパ最強！物価高なのに逆行した、

お客様へ大還元な焼肉屋。

【オープンキャンペーンを求めて初日から大満席！】

落ち着いた空間で、

おひとり様～団体まで大歓迎！

【店舗情報】

焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪

050-5868-1097(#)

大阪府大阪市北区梅田2-5-25 B2F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/

▶︎詳しくは公式Instagramにて

https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs

お問い合わせ【取材大歓迎】

■ お問い合わせ先

広報担当：大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

TEL ：070-1804-3838(#)

【株式会社虎寅 概要】

商号 ：株式会社 虎寅

代表者：代表取締役 内海 順紀

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営及び

フランチャイズ本部運営