【初上陸！★大行列で大盛況！】焼肉こじま初の“生冷麺ランチ”が行列！100食限定セット即完売！キャンペーンは2月一杯開催★
目玉企画として実施した
本格“生”冷麺セット（通常1,299円→500円）
100食限定企画は、早々に完売いたしました。
開店前から列が続き、
「焼肉屋の冷麺とは思えない完成度」
「薬味を全部入れても本当に美味しい」
「A5黒毛和牛牛めしとの組み合わせが最高」
といった声も多数寄せられ、
大好評のうちに初日を終えることができました。
【話題となった焼肉屋の本気ランチ】
こじま初となる《本格“生”冷麺ランチ》は、
製麺所併設だからこそ実現できる
“生麺”のもちつる食感と、
門外不出の出汁が特徴。
さらに、ランチメニューとして展開する
A5黒毛和牛を使用した「焼肉屋の牛めし」
も高い評価を獲得。冷麺でさっぱり、
牛めしでしっかり。ハービスPLAZA大阪という
立地も相まって、20～50代の会社員を
中心に幅広い層の支持を集めました。
【オープンキャンペーン開催中！】
同時開催中のハイボール・レモンサワー
1杯90円フェアも好評を博し、
ディナー帯の来店動機としても強く機能。
2026年2月28日までディナータイム限定で
開催中です。
【今後のランチメニュー販売について】
完売となった生冷麺セットは、
今後も通常価格にて継続販売いたします。
《本格生冷麺セット》
・生冷麺セット 1,299円
・麺大盛り ＋200円
・ハーフ生冷麺セット 999円
《生冷麺と牛めしセット》
・生冷麺と牛めしセット 1,799円
・麺大盛り ＋200円
・牛めし大盛り ＋300円
・ハーフ生冷麺と牛めしセット 1,499円
※価格は税抜
オープン記念価格は終了しましたが、
本格“生”冷麺ランチおよび
A5黒毛和牛牛めしは今後も
お楽しみいただけます。
【これがこじま価格！『本気で美味い！本間に安い！』】
厚切りタン\1,399！
国産特選和牛ハラミユッケ\1,699！
極上素材がこの価格で。
コスパ最強！物価高なのに逆行した、
お客様へ大還元な焼肉屋。
【オープンキャンペーンを求めて初日から大満席！】
落ち着いた空間で、
おひとり様～団体まで大歓迎！
【店舗情報】
焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪
050-5868-1097(#)
大阪府大阪市北区梅田2-5-25 B2F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/
▶︎詳しくは公式Instagramにて
https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs
お問い合わせ【取材大歓迎】
■ お問い合わせ先
広報担当：大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL ：070-1804-3838(#)
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営及び
フランチャイズ本部運営