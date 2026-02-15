『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！2月は人気グランピング6施設の「無料宿泊券」が6組最大24名様に当たるキャンペーンを開催

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

■応募概要

★プレゼント内容★

■ 千葉県｜TACO GLAMP 1泊2食付き 無料宿泊券（1組最大4名様）

■ 千葉県｜高滝湖グランピングリゾート 1泊2食付き 無料宿泊券（1組最大4名様）

■ 茨城県｜Sugar Beach Oarai（シュガービーチ） 1泊2食付き 無料宿泊券（1組最大4名様）

■ 栃木県｜那須ハミルの森 1泊2食付き 無料宿泊券（1組最大4名様）

■ 静岡県｜UFUFU VILLAGE 1泊2食付き 無料宿泊券（1組最大4名様）

■ 静岡県｜天空テラス 1泊2食付き 無料宿泊券（1組最大4名様）

★応募対象★

「いこーよ」会員（無料の「新規会員登録」も応募対象）

★応募方法★

「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/21619?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202602)よりご応募ください

★応募締切★

2026年2月15日（日）～2026年3月14日（土）23：59まで

■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト内 キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/21619?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202602)

■ 千葉県｜TACO GLAMP

千葉県・多古町の「TACO GLAMP」は、廃校をリノベーションしたグランピング施設。体育館や図書館、屋外アスレチック、夏季限定プールなどがすべて無料で利用でき、チェックイン前から遊び放題。

バレルサウナやカラオケなど大人向け設備も充実し、夕食は本格BBQを堪能できます。

■千葉県｜高滝湖グランピングリゾート

千葉県市原市にある「高滝湖グランピングリゾート」は、アルコールやソフトドリンクが飲み放題のオールインクルーシブスタイル。

体育館やアスレチック、毎日開催のお化け屋敷など親子で楽しめるコンテンツが満載。電車の廃車両に泊まれるユニークな客室も魅力です。

■ 茨城県｜Sugar Beach Oarai

茨城県・大洗町の「Sugar Beach Oarai」は、海まで0秒のロケーションが魅力のオールインクルーシブ型グランピング施設。

ドリンクや軽食が食べ放題・飲み放題で、無料のバスソルト作り体験など、親子で楽しめる体験も充実しています。

■ 栃木県｜那須ハミルの森

栃木県那須町にある「那須ハミルの森」は、那須エリアの観光拠点に最適な立地が魅力です。滞在中は、ジェラート食べ放題やアルコール飲み放題、キッズエリアや無料ワークショップなど、家族みんなで楽しめる仕掛けがそろっています。

■ 静岡県｜UFUFU VILLAGE

静岡県伊豆市にある「UFUFU VILLAGE」は、源泉かけ流し温泉が楽しめるグランピング施設。

屋内あそび場やワークショップ、伊豆観光を満喫できる好立地で、親子旅行にぴったりです。

■ 静岡県｜天空テラス

静岡県・西伊豆にある「天空テラス」は、駿河湾越しに富士山を望む絶景グランピング施設。

半露天風呂付き客室や豪華BBQ、飲み放題付きプランなど、非日常感あふれる滞在が叶います。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.3万件以上の口コミを掲載しています（2026年2月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)