【岡山大学】学生起業家の登竜門「キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）中国大会」で岡山大学生が最優秀賞・特別賞・奨励賞を受賞

2026（令和8）年 2月 15日

◆概 要

学生起業家の登竜門として知られている「キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）中国大会」において、工学部工学科3年の伏谷健太郎さんと医学部保健学科4年の森本翔大さんが最優秀賞（中国経済連合会会長賞）を受賞し、2026年1月27日に広島市で開催された表彰式で賞状を授与されました。



今回で24回目となる本大会には、中国地方の11の大学・高専の学生による76チームがエントリーし、書類審査等を経て最終審査会には10チームが進出しました。その中で、最優秀賞（中国経済連合会会長賞）には、伏谷さんの「地方共創型RaaSでロボット導入をラクに」と、森本さんの「医療・介護福祉業界への新規参入サポート」が選ばれました。



伏谷さんの提案は、労働生産性の向上を狙う中・四国地域の中堅・中小企業を主なターゲットに、搬送に特化したサービスロボットを、導入支援サービス付きの月額レンタル形式で提供するものです。一方、森本さんは、医療・介護現場が抱える労働問題をヘルステックおよび既存の企業技術によって解決に導き、異業種からの医療・介護福祉業界への参入を支援するサービスを構想しました。いずれの提案も、独自性に加え、将来性や社会的意義の高さが高く評価されました。なお、伏谷さんと森本さんは、2月24日に東京で開催される全国大会に出場を予定しています。



また、特別賞（中国四国産業人クラブ賞）には、大学院環境生命自然科学研究科博士前期課程1年の大西一碧さんの企業の研究開発部門向けに大学の研究内容を分かりやすく紹介するサービスが選出されました。さらに、奨励賞には、同じく大学院環境生命自然科学研究科博士前期課程1年の野本大翔さん・横田陸人さんによる、桃とブドウの加工残渣を活用したアップサイクル素材のブランド「結（YUI）」が選ばれ、地域資源を生かした循環型のビジネスとして注目を集めました。



伏谷さんは、「地方の中堅・中小企業が抱える課題に向き合って考えてきたビジネスプランが評価され、大変うれしく思います。支えてくださった皆さまに感謝するとともに、全国大会に向けてさらに内容を磨いていきたいです」とコメントしました。



森本さんは、「医療・介護現場の課題解決を目指した構想が評価され、励みになりました。全国大会では、より現場に即した提案ができるよう取り組んでいきたいです」と話しています。



本学では、研究・イノベーション共創機構スタートアップ・ベンチャー創出本部が窓口となり、技術シーズやビジネスプランの事業化に向けた助言、経営相談先の紹介など、起業に関するさまざまな支援を行っています。起業や事業化に関心をお持ちの教職員・学生の皆さんは、ぜひお気軽にご相談ください。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と伏谷健太郎、森本翔大さんらの取り組みにご期待ください。

最優秀賞を受賞した伏谷健太郎さん

最優秀賞を受賞した森本翔大さんのプレゼンテーション

受賞者の集合写真

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

