ブランド時計の買取を強化開始、これまで買取不可としていた故障・破損時計の買取を正式開始

株式会社クロスワン

買取専門店「おたからや千川駅前店」は、このたびブランド時計の買取を強化いたしました。

近年、ロレックス・オメガ・タグ・ホイヤーをはじめとするブランド時計市場は国内外で需要が高まっております。一方で、「長年使っていない」「動かなくなった」「修理代が高そうでそのままにしている」といった理由から、ご自宅に眠ったままの時計も少なくありません。

当店では、そうした状態の時計でも積極的に査定・買取を行っております。

今回の取り組みでは、以下を新たに正式導入いたします。

・これまで「買取不可」としていた故障時計の買取開始

・動作不良・リューズ不良・内部故障品の査定対応

・ベルト切れ、バックル破損の時計も査定対象へ拡大

・風防割れ、キズ大、経年劣化品も買取対象

・部品取り用としての再評価査定制度の導入

ブランド時計市場では、外装や動作状態が良好な個体のみが評価対象とされる傾向が強く、故障品は値が付かないケースが多く存在します。しかし近年、ヴィンテージ市場やパーツ需要の拡大により、ムーブメントやケース、文字盤単体での価値が見直されています。

当社ではこの市場背景を踏まえ、「壊れている＝無価値」という従来基準を見直し、新たに部品単位での評価基準を導入いたしました。

本取り組みでは、査定の透明性を重視し、他店との査定比較も歓迎する公式方針を明示いたします。

「他店で断られた」

「修理費が高額で諦めていた」

「査定額に納得できなかった」

そのようなケースでも、再評価査定を実施いたします。

無理な即決を促す営業方針は取らず、比較検討のうえでご判断いただくスタンスを明確にしております。

市場相場を踏まえた適正価格でのご提示を心がけており、査定のみのご相談も承っております。

まずはお気軽にお持ち込みください。

今後も地域密着型の買取専門店として、皆さまの大切なお品物に誠実に向き合ってまいります。

【店舗概要】

店舗名：おたからや千川駅前店

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

内容：ブランド時計・貴金属・ブランド品ほか各種買取

■株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。

東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1990年1月

資本金：5,200万円

所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

電話番号：03-5986-1118

事業内容：

ネットプリントサービス、3Dフィギュア制作、フォト関連サービス、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計レンタル・ブランディング事業 ほか

URL：https://www.9631.co.jp/

■お問い合わせ先

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16 クロスワンビル2F

株式会社クロスワン リユース事業部

TEL：0800-888-4422（10:00～17:00）

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp

株式会社クロスワン：お問い合わせフォーム：https://www.9631.co.jp/contact.html