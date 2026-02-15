2026年シーズンのホーム第2戦目を飾る始球式に登場するライバーが決定！「目指せ始球式！『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』」本日スタート！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2026年4月1日（水）に「エスコンフィールドHOKKAIDO」で開催される「北海道日本ハムファイターズ」公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント、「目指せ始球式！『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』～スペシャルナイターの主役になろう～」を、2026年2月15日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

このたび開催する「目指せ始球式！『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』～スペシャルナイターの主役になろう～」は、北海道北広島市に本拠地を置き、新庄剛志監督が指揮することでも人気を集める「北海道日本ハムファイターズ」とコラボレーションのうえ実施するイベントで、2023年に開催した『北海道日本ハムファイターズ×17LIVEスペシャルナイター 試合前セレモニーの主役になろう!!』がライバーおよびリスナー（ライブ配信視聴者）の皆さまに大変好評だったため、野球をはじめスポーツを愛する方々はもちろん、より多くの方にライブ配信の面白さや親しみやすさを知っていただきたいという思いから、2回目となるコラボレーションイベントとして実施に至りました。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーの方であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞した計10名のライバーには、2026年4月1日（水）に「エスコンフィールドHOKKAIDO」で開催される「北海道日本ハムファイターズ」公式戦（対 千葉ロッテマリーンズ）・始球式での投球権や、球場内コンコースビジョン・スタジアム内大型ビジョン・入場時に配布される“うちわ”への掲載、選手への記念品贈呈権、さらに大人気ファイターズガールとグラウンドでのYMCAダンス参加権など、多数のプライズ（賞品）を贈呈いたします。

人気プロ球団のホーム開幕2戦目という大変注目度が高い試合の始球式で、大役を務めるイチナナライバーを決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

「目指せ始球式！『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』～スペシャルナイターの主役になろう～」の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年2月15日（日）～2月28日（土）

■参加条件：

17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります（一部のプライズは対象となります）

■プライズ（賞品、一部）

・始球式での投球権

・チーム代表選手への記念品贈呈権

・グラウンド上でファイターズガールとダンス権

・スタジアム内大型ビジョンへの掲載権

・球場コンコースビジョンへの掲載権

・試合後グラウンドでの記念撮影権

・会場配布うちわへの掲載権

・プレミアムルームでの試合観戦権

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「北海道日本ハムファイターズ」について

2004年に北海道へ移転して誕生した北海道日本ハムファイターズは北海道北広島市を本拠地とし、パシフィック・リーグに所属するプロ野球チーム。移転後はパ・リーグ優勝5回、うち2006年、2016年には日本一に輝いている。2023年3月に本拠地となる新球場ES CON FIELD HOKKAIDOを北広島市に開業。球団、球場一体となりプロ野球興行だけでなく球場を核としたまちづくりを進めている。

公式HP： https://www.fighters.co.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

