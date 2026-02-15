ハリセンボン絶賛！「甘辛ダレ×半熟玉子の破壊力」

株式会社エースクリエイティブ

まじめなえひめ研究所（愛媛県松山市本町6丁目7-4・代表秋山真哉https://majimena.ehime.jp/）で運営する『えひめのまじめし』InstagramとWEBサイトで、お笑いコンビ・ハリセンボンが愛媛県今治市の中華料理店を紹介したコンテンツを2026年2月15日(日)より順次公開いたします。

■ハリセンボンも唸る！今治のご当地グルメ・焼豚玉子飯

ハリセンボンのお二人が、今治市内の老舗中華料理店「大黒屋飯店」を訪問し、ご当地グルメ「焼豚玉子飯」を紹介！

インタビュー記事公開日 ：2026年2月15日(日)18時00分

Instagram リール動画公開日：2026年2月15日(日)18時00分

■今治市のご当地B級グルメ「焼豚玉子飯」を紹介！

ハリセンボンのお二人が今回訪れたのは、今治市内にある「大黒屋飯店」。創業70年余りの中華料理店の人気メニュー「焼豚玉子飯」を紹介しました。

「焼豚玉子飯」とは、ご飯の入ったどんぶりにスライスした焼豚と半熟の目玉焼きをのせ、仕上げに甘辛いタレをたっぷりとかけた丼料理。市内の中華料理店をはじめとする飲食店で提供されており、店によって個性があるのも特徴です。「焼豚玉子飯」を初めて食べたハリセンボンのお二人は、そのクセになる味に魅了されていました。

■出演者プロフィール

ハリセンボン

2003年コンビを結成し、翌年デビュー。2007年と2009年には「M-1グランプリ」で決勝進出を果たす。

TBS「モニタリング」テレビ東京「にちようチャップリン」をはじめ、多数のレギュラー番組に出演。

2024年12月 草月ホールにて20周年ライブ「にぃまる」を開催。

■「えひめのまじめし」とは

愛媛のグルメや食文化を紹介している『えひめのまじめし』。Instagramではリール動画を中心に、WEBサイトでは、県内飲食店等のインタビュー記事を公開しています。

・Instagram：https://www.instagram.com/ehimenomajimeshi/

・WEBサイト：https://majimena.ehime.jp/majimeshi/