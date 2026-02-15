【岡山大学】岡山県立倉敷青陵高校で、ロボット×生成AIによる対話型美術鑑賞授業を実施～中澤篤志研究室のファシリテートシステムを活用～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院ヘルスシステム統合科学学域の中澤篤志教授の研究室（中澤研究室）は、2026年1月16日に岡山県立倉敷青陵高等学校と連携し、ロボットと生成AIを組み合わせたファシリテートシステムを活用した美術鑑賞授業を、同校にて実施しました。本授業は、同校の1年生を対象とした芸術選択科目「美術I」の通常授業として行われ、美術選択者20人が参加しました。



授業で活用した対話型鑑賞システムは、中澤研究室が研究・開発を進めているファシリテートシステムであり、鑑賞の進行役としてAIロボットが問いかけを行うことで、生徒同士の対話を促し、多様な視点から作品理解を深めることを狙いとしています。



授業では、生徒が事前に作成した「大原美術館鑑賞レポート」の内容をAIに反映させることで、生徒のこれまでの学びを踏まえた対話が可能となりました。鑑賞対象には、大原美術館所蔵作品が選ばれ、 Google Arts & Culture の高精細画像を用いて、4人1組のグループ活動が行われました。



授業は5・6時間目の計110分で実施し、はじめに中澤教授より研究内容やシステムの概要について説明が行われました。その後、対話練習として、倉敷青陵高等学校が所有する児島虎次郎の絵画『欄干に寄れる少女像』の実物を題材に、全体でシステムとの対話を行いました。続いて、各班に分かれて複数の作品についてAIロボットとの対話を重ねながら鑑賞を進めました。最後には講評と振り返りが行われました。



中澤教授は、「生成AIとロボットが介在することで、人間同士の対話とは異なる問いが生まれ、鑑賞の深まりを支援できる可能性が示された」と、本授業の研究的意義について述べました。また、教育現場における新たなICT活用の可能性にも言及しました。倉敷青陵高等学校の西川紗絵子教諭からは、「生徒が自分の考えを安心して言葉にし、他者の視点を取り入れながら思考を広げていく姿が印象的だった」と、授業を通じた学びの深まりが評価されました。



参加した生徒からは、「自分一人では気づけなかった視点から作品を見ることができた」、「AIが肯定的に受け止めてくれるため、安心して意見を述べることができた」といった声が聞かれました。また、ロボットの自然な相づちや仕草に対し、「人と対話しているような新鮮な体験だった」と、親しみやすさを評価する反応も見られました。



本取り組みは、大学の研究成果を教育現場へとつなぐ試みとして実施したものです。なお、企画・実施にあたっては、本学の連携活動を支える「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）」を通じて、関係者間で趣旨を共有し、連絡調整を行いました。



岡山大学では今後も、大学の研究成果を教育現場へとつなげ、先端技術を活用した新たな学びの創出に取り組んでいきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

対話型鑑賞システム（ファシリテートシステム）について解説する中澤篤志教授

児島虎次郎『欄干に寄れる少女像』を題材に、全体で対話する様子

グループでAIロボットとの対話を重ねながら鑑賞を行う様子





◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科 インタフェースシステム学研究室

https://www-hci.sys.okayama-u.ac.jp/wp/index.php/2025/03/18/atsushi-nakazawa/

・岡山県立倉敷青陵高等学校

https://www.seiryo.okayama-c.ed.jp/wp/

・Google Arts & Culture

https://artsandculture.google.com/?hl=ja

◆参考情報

・【岡山大学】OI-Startが高校・地域企業と連携し「鑑賞DX」を実証-倉敷屏風祭でAIが伝統文化体験を支援-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003530.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

