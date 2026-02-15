【新業態オープン】活海鮮の浜焼きとあて巻き、貝出汁おでんが主役。ドリンク全品439円の海鮮居酒屋「なみ小屋」が新宿歌舞伎町に誕生―ドリンク全品半額になるオープンキャンペーンも開催

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、活き海鮮を卓上コンロで焼き上げる体験型浜焼きと、つまみに特化した寿司“あて巻き”を楽しめる海鮮居酒屋「なみ小屋」をオープンいたします。

■オープン記念キャンペーン開催

なお、オープンを記念し2月17日（火）～2月19日（木）の3日間限定で、ドリンク全品半額キャンペーンを実施いたします。生ビールやハイボール、サワー各種など、全ドリンクメニューが対象となります。

■ キャンペーン概要

・ 期間：202６年2月17日（火）～2月19日（木）

・ 内容：ドリンク全品半額

・ 条件：

・ ご来店時に「公式Instagramをフォロー」および「該当投稿にいいね」をした画面をご提示

・ お一人様2オーダー制（499円／税込549円以上の商品）

・ お通し代別途

・ 飲み残しは通常料金を頂戴いたします

浜焼きとあて巻き、貝出汁おでんとともに、なみ小屋の世界観をより気軽に体験いただける3日間となります。

公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/hamayaki_namigoya

■名物は“活き海鮮”を楽しむ卓上浜焼き

なみ小屋の主役は、毎日仕入れる活ほたて、サザエ、牡蠣などの活海鮮を卓上で豪快に焼き上げる「浜焼き」。

目の前で焼き上がる音と香り、焼きたてならではの香ばしさと素材本来の旨みをダイレクトに味わえるます。仲間と囲めば自然と会話も弾む、海鮮居酒屋ならではの醍醐味を提供します。

価格は329円（税込）～と、日常使いしやすい設定です。

お通しは429円（税込）を頂戴しておりますが、お通しのこだわりぬいた蟹あんかけ茶碗蒸しが絶品なのでぜひご賞味ください♪

サザエ特大！活ほっき貝蟹あんかけ茶碗蒸し浜焼きは毎日仕入れる活海鮮から蟹味噌甲羅焼き等、様々な種類をご用意しております。

■酒場仕様の寿司「あて巻き」と“貝だしおでん”

お酒に寄り添う小ぶりな寿司「あて巻き」は、海鮮や薬味の組み合わせを気軽に楽しめる一品。

巻いて、つまんで、飲む。浜焼きとの流れを崩さない設計です。

さらに、貝の旨みを重ねた出汁で炊き上げる「貝だしおでん」も名物。

おかわり自由の生姜肉味噌を添えることで、味の変化も楽しめます。

海鮮を“焼くだけで終わらせない”構成が、なみ小屋の特徴です。

なみ小屋巻きねぎ好きのネギとろいくら三昧貝出汁おでん

■全品ドリンク439円（税込）という安心感

生ビール、ハイボール、サワー、日本酒まで、ドリンクは全品439円（税込）。

中でも、爽やかな塩味が浜焼きに合う「潮風レモンサワー」や、赤しそとガリの食感が楽しい「ゆかりちゃんのガリサワー」はおすすめの一杯。

料理に合わせて何杯でも楽しめる価格帯が、海鮮居酒屋としての使いやすさを高めます。

なみ小屋オリジナル 潮風レモンサワーなみ小屋オリジナル ゆかりちゃんのガリサワー

■“居酒屋の域を超えた”デザートも充実

〆には、なめらかな口どけが特徴の「升ティラミス」をはじめ、「つぶあんと抹茶アフォガード」など、見た目も味も妥協しないデザートを用意。ついついダイエットは明日からにしちゃおうと思えるようなデザートです。

升ティラミスつぶあんと抹茶アフォガード

■デートにも宴会にも使える空間

卓上コンロを囲むテーブル席に加え、落ち着いたカウンター席も完備。

新宿歌舞伎町エリアでのデート、女子会、会社宴会まで幅広いシーンに対応します。

デートにもぴったりなカウンター席もご用意

■店舗概要

店名：大衆浜焼き酒場 なみ小屋 新宿歌舞伎町店

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２６－７ カワノビル１階

電話番号：03-6302-1930

営業時間：平日16時-翌4時/土日祝12時-翌4時

席数：１００席

オープン日：2月17日（火）

ご予約はこちらから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004537174/