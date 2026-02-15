【登別石水亭】2/21～2/23の3日間限定で縁日を行います。

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。石水亭では、2/21（土）からの3日間、辛夷館1階ロビーにて縁日を行います。

こちらの縁日ですが、年末年始も行い、多くのお客様にお楽しみ頂けたことから、今回の3連休でも行うこととなりました。時間は毎日15：00～19：00です。

縁日の内容としては、射的・輪投げ・スーパーボールすくいを予定しており、チケットは1枚200円にて当日販売致します。お得なチケットセットもございます。

射的の様子（※写真はイメージです）

スーパーボールすくいの様子（※写真はイメージです。）

ちなみに、一番人気のコーナーは射的です。縁日は普段の生活の中では中々体験できないと思うので、この機会に是非ともお立ち寄りください。もちろん、お子様だけではなく、大人様も大歓迎です。年末年始も、多くの大人様にご参加頂きました。この縁日を通して、お子様には楽しみを、大人様には懐かしさを感じて頂ければ幸いです。また、宿泊の方だけでなく、日帰り入浴をご利用の方のご参加もお待ちしております。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。