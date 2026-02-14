業界初！眉毛スタイリング剤「BROX」BROW HUNTER 発売開始

LAN株式会社

美容メーカーの LAN株式会社（本社：東京都、代表取締役：山野井宏明）は、眉毛スタイリング領域において業界初となる整流型スタイリング剤 BROX を開発し、正式に提供を開始したことをお知らせいたします。※業界初：2026年２月時点自社調べ

本製品は、ケミカルを使用せずに毛流れを整え、自然な立体感と持続性を実現する新発想の眉毛プロダクトです。

開発背景

近年、眉毛は顔印象を左右する重要なパーツとして注目され、ブロウラミネーションや眉パーマなどの技術が普及しています。

一方で、

・施術ダメージ

・硬化や不自然な固定感

・技術者依存による仕上がり差

といった課題も指摘されていました。

LAN株式会社はこれらの問題に対し、

「固定する」のではなく「整流させる」という新発想から製品開発を開始。

毛内部の結合バランスに着目し、毛流れを整えるプロダクトとして

BROXを開発しました。

ブランド名BROX 「BROW HUNTER」

”Not just brows. A mood.”

ただの眉じゃない。気分をまとう。

商品名：NUE ～Blanche Noire～

内容量：20g

定 価：4,000円（税抜）

https://brox.lambo8.co.jp/

※1本で約30回分

BROXの主な特徴

区部：化粧品登録

■ パーマ剤を使用しない整流設計

独自の開発技術により、毛流れを自然な方向へ導く設計。

従来のパーマ処理と異なり、硬化や過度な固定を避けた自然な仕上がりを実現します。

■ 毛流れを“記憶”させる構造

水素結合の再整列を利用することで、スタイル方向を一時的に安定化。

洗浄でリセット可能な柔軟性を持ちながら、長時間の整流効果を提供します。

■ ダメージの低減

チオ系成分を使用せず、眉毛と皮膚への負担を最小限に抑えた処方設計。

サロンメニュー・店販商品の双方で活用可能です。

今後の展開

LAN株式会社はBROXを通じ、アイビューティー市場に新たなカテゴリーを創出するとともに、国内外のサロン市場への展開を推進していきます。

今後はプロフェッショナル向け製品の拡充に加え、ブランドのグローバル展開も視野に入れ、美容技術の新しいスタンダード確立を目指します。

美容は感覚の世界と言われがちですが、本来はもっと再現性を持てる分野だと考えています。

BROXは、眉を固定するのではなく「流れを設計する」という思想から生まれました。

美容技術を経験や勘に頼るものから、理論に基づいたものへ進化させる第一歩だと考えています。

今後もLAN株式会社は、美容の可能性を技術で広げる製品開発を続けてまいります。

会社概要

会社名：LAN株式会社

代表者：代表取締役 山野井 宏明

所在地：東京都

事業内容：美容製品の企画・開発・販売、ブランドプロデュース