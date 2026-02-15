2/15刊『水属性の魔法使い』ノベル＆コミック最新巻や関連グッズが発売開始！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は本日2026年2月15日(日)より『水属性の魔法使い』のノベル/コミック/グッズの発売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

■2/15発売！単行本情報＜ノベル＆コミック同時刊行!!＞

水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編 Ｖ(https://www.tobooks.jp/contents/21037)

[著] 久宝忠

[イラスト] 天野英

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867948675

▶1～4巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%B0%B4%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E4%BD%BF%E3%81%84+%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%83%A8+%E6%9D%B1%E6%96%B9%E8%AB%B8%E5%9B%BD%E7%B7%A8&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

水属性の魔法使い@COMIC 第８巻(https://www.tobooks.jp/contents/21025)

[漫画] 墨天業

[原作] 久宝忠

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948613

▶1～7巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%B0%B4%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E4%BD%BF%E3%81%84&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

『水属性の魔法使い@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000055002)

『水属性の魔法使い第2部@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/211071952863415)

『水属性の魔法使い@COMIC外伝～ペネロペイアの涙～』(https://to-corona-ex.com/comics/211121120608440)

■2/15発売！グッズ情報

Illustrated by Hana Amano (C)2026 Tadashi Kubou / TO Books.水属性の魔法使い アクリルスタンド（原作第三部1巻表紙）(https://www.tobooks.jp/contents/21046)

[発売元] TOブックス

価格：1,650円(税込)

天野英先生が描くカバーイラストがアクリルスタンドに！

原作小説第三部（東方諸国編）1巻のカバーイラストを使用したアクリルスタンドです。

天野 英先生が描く涼とアベルの冒険譚の1シーンを手軽に飾ってお楽しみいただけます！

Illustrated by Hana Amano (C)2026 Tadashi Kubou / TO Books.水属性の魔法使い アンティーク風ポストカードセット2(https://www.tobooks.jp/contents/21047)

[発売元] TOブックス

価格：1,320円(税込)

ポストカードセット購入者限定特典！ 久宝忠先生書き下ろしSS付き！

アンティーク風ポストカードセットの第2弾が登場！

天野 英先生の原作の挿絵とともに、涼の冒険譚を振り返ることができる商品です！

ポストカードイラスト

１）第三部 東方諸国編2 挿絵

２）第三部 東方諸国編2 挿絵

３）第三部 東方諸国編3 挿絵

４）第三部 東方諸国編4 挿絵

５）第三部 東方諸国編4 挿絵

■4/15発売ノベル・グッズも！＜好評予約受付中＞

『水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編 VI』(https://www.tobooks.jp/contents/21355)

[著] 久宝忠

[イラスト] 天野英

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949788

シリーズ累計120万部突破！（電子書籍含む）

各配信サイトにてTVアニメ絶賛配信中!!

「最新の魔法戦を見せてあげましょう！」

反撃開始の狼煙を高らかに打ち上げる、最強水魔法使いの気ままな冒険譚！

Illustrated by Hana Amano (C)2026 Tadashi Kubou / TO Books.水属性の魔法使い クリアファイルセット(https://www.tobooks.jp/contents/21392)

[発売元] TOブックス

価格：1,100円(税込)

天野英先生のイラストを使用した、2枚1セットのクリアファイルです。

裏面にはオリジナルデザイン入り♪



仕事や勉強の際に使うのはもちろん、そのまま飾ってもお楽しみいただけます！

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら

https://mizuzokusei-anime.com/

■その他TOブックスの4月発売情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/