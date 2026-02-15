女性主人公が活躍する注目コミックを集めました！dアニメストアで対象36作品が50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

7,200作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、「ジャンル不問！多種多様なヒロインたち」特集を公開しています。転生・悪役令嬢、アクションからお仕事ものまで――女性主人公が活躍するコミック36作品が、期間限定50％OFFで購入できるキャンペーン中！

心震える物語の数々を、ぜひご堪能ください。

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2025年12月15日時点 一部個別課金あり

▼女性主人公が活躍するコミック36作品が、セットで50％OFF！

特集ページ https://bit.ly/4qjARzk

【キャンペーン期間】

2026年2月15日（日)～2026年2月28日(土）

*セットおよび記載価格は、2026年2月2日時点の配信情報を対象としています。

薬屋のひとりごと

1～16巻セット

11,550円 ▶ 5,775円

みいちゃんと山田さん

1～4巻セット

3,160円 ▶ 1,584円

サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

1～6巻セット

3,762円 ▶ 1,879円

凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録

1～7巻セット

4,620円 ▶ 2,310円

あかね噺

1～19巻セット

9,729円 ▶ 4,855円

本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～第三部

1～9巻セット

5,280円 ▶ 2,640円

【ジャンル不問！「多種多様なヒロインたち」特集 コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

薬屋のひとりごと、みいちゃんと山田さん、サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと、凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録、あかね噺、本好きの下剋上 第三部、ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～@COMIC、ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います、自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。、平成敗残兵すみれちゃん、株式会社マジルミエ、幼稚園WARS、とんがり帽子のアトリエ、老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます、やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中、聖女の魔力は万能です、歴史に残る悪女になるぞ 悪役令嬢になるほど王子の溺愛は加速するようです！、悪役令嬢レベル99 ～私は裏ボスですが魔王ではありません～、本好きの下剋上 第一部、ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する、本好きの下剋上 第二部、転生悪女の黒歴史、ロックは淑女の嗜みでして、一騎当千・カラー版、一騎当千、役立たず聖女と呪われた聖騎士《思い出づくりで告白したら求婚＆溺愛されました》、花織さんは転生しても喧嘩がしたい、死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く、陛下、心の声がだだ漏れです！、公爵令嬢の嗜み、転生王女と天才令嬢の魔法革命、悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～、乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル@COMIC、誰かこの状況を説明してください！ ～契約から始まるウェディング～、一勝千金、私を喰べたい、ひとでなし

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

