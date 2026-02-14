【購読者8.5万人突破】NoLang開発チームが最前線の知見を凝縮して届ける「Mavericks AI ニュース」の2月2日号を配信。Googleの世界モデル「Genie 3」などについて徹底解説。

株式会社Mavericks

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」をはじめとした先端的なAIプロダクト開発を手掛ける株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、購読者数8.5万人を突破した国内最大級※の生成AIメルマガ『Mavericks AI ニュース』の最新号（2月2日配信）を公開しました。

本号では、Google DeepMind社が米国で公開した世界モデル「Genie 3」によるシミュレーション空間生成技術とAGI実現への道筋、Gemini 3 Flashに搭載された画像解析の精度を飛躍的に向上させる「Agentic Vision」、さらにClaudeで外部アプリを直接操作可能にする「MCP Apps」について解説。日々AIプロダクト開発の最前線に立つエンジニアチームならではの視点に基づき、実務におけるAI活用の本質に迫る考察をお届けします。

※国内の生成AI特化型ニュースレターとしての規模（自社調べ）

動画生成AI「NoLang」開発チームが届ける、現場の知見を凝縮した「Mavericks AI ニュース」

株式会社Mavericksは、日本発のスタートアップとして生成AIプロダクト「NoLang(ノーラン)」を提供しています。リリースから約1年半で登録者は15万人を超え、60社超の法人企業様にご利用いただいた実績を持ち、AI駆動開発の最前線で日々自社プロダクトを運用しています。

極めて変化の速い生成AI業界において、いま生成AIで何ができるのか、市場で注目されているAIサービスの本質はどこにあるのか。私たちは、外部からの観察だけでは見えてこない、プロダクト開発の現場でしか得られない「本質的な知見」を重要視しています。

「Mavericks AI ニュース」では、日々AI開発の最前線を走るチームが膨大な情報の中から真に有益なトピックを厳選。AIの前提知識がない方でも「明日からどう活用できるか」を具体的にイメージできるよう、独自の解説を加えて毎週月曜日に配信しています。

今週号（2月2日配信）のピックアップ紹介

登録はこちら :https://mvrks.news/特集１：Google DeepMindが世界モデル「Genie 3」を米国でリリース！ロボット・自動運転からAGI実現への道筋

oogle DeepMind社が、かねてより発表されていた世界モデル「Genie 3」を試せる実験的プロジェクト「Project Genie」を米国ユーザー向けに公開しました。「世界モデル」とは、映画マトリックスで描かれたようなシミュレーション空間を生成できるAIのことを指し、生成された3D空間内ではPCのキーボードを使って自由に移動することが可能です。

元ポストはこちら（https://x.com/GoogleDeepMind/status/2016919756440240479?s=20）

テキストや画像を入力するだけで、解像度720p、24fpsの世界が10～30秒で生成され、キャラクターや車、様々な物体を操作して探索できます。本号では、ゲーム開発や教育での短期的活用から、ロボット・自動運転の訓練環境としての中期的展望、そしてAGI実現への道筋まで、詳細な仕様と応用シナリオを解説しています。

特集２：エージェントの力でGeminiの画像解析能力が大幅向上。「Agentic Vision」が公開！

Google社がGemini 3 Flashにて、画像解析の精度を向上させる新機能「Agentic Vision」をリリースしました。これは画像を解析する際に、適切なコードを実行することで、より正確な回答を導き出せるというものです。

Agentic Visionがこなせるタスクの具体例2つ

例えば、基板の写真からチップ上の型番を読み取る際、チップ部分を切り取り、拡大・回転させることで、従来では困難だった細かな文字も正確に特定できます。本号では、Think-Act-Observeサイクルの仕組みを解説し、指の本数カウントや複雑なグラフ作成といった実例を紹介。さらにo3との処理時間比較を通じて、「AIは盲目」という課題への有効なアプローチとしての可能性を考察しています。

特集３：MCP初の拡張「MCP Apps」が公開。Claude内でアプリを直接操作可能に！

Anthropic社が、Figma、Slack、Boxといった外部アプリの機能を、Claudeのチャット画面上で直接利用可能になったと発表しました。Figmaで作成したフローチャートをその場で確認したり、Claudeが考えたメッセージをSlackのドラフトとして表示し、その場で編集・送信したりすることが可能です。

Claudeと連携可能なアプリの例。すでに100以上のアプリとの連携に対応している

この機能は、昨年10月にOpenAI社が発表した「Apps in ChatGPT」のClaude版と言えるものです。本号では、100以上のアプリとの連携状況と標準規格「MCP Apps」の詳細を紹介し、Google DriveやBoxなど実用的なケースを検証。AIチャットサービスの滞在時間という視点から今後の展望を分析しています。

今後の展望

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップとして、自社での先端的なプロダクト開発で得た知見を社会に還元することも重要な使命と考えています。今後も「Mavericks AI ニュース」を通じて、AI時代を切り拓く全てのビジネスパーソン、開発者、DX担当者様にとって、信頼できる実用的な情報を継続的に発信してまいります。

