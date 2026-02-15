『2025 SBS演技大賞』2冠王の主演キム・ヨハンよりバレンタインデーコメント到着！さらにEP13-16のビハインド映像もYouTubeにて特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

キム・ヨハン主演の青春ラブコメディ「第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～」の第13話～第16話（最終話）のビハインド映像がYouTubeにて公開。さらに、バレンタインデーに合わせたコメント動画も公開された。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FaQjTSoODyc ]

本作は、Netflix視聴ランキング1位を獲得した「マイデーモン」や、2021年時代劇ドラマ部門視聴率1位を記録した「哲人王后～俺がクイーン！？～」を制作したビンジワークスと、ASTROのチャ・ウヌ主演「女神降臨」やアン・ヒョソプ出演ドラマ「トップマネジメント」の演出を担当したユン・ソンホがタッグを組んだ、最強の制作陣による新世代ラブコメディ。日本ではPrime Videoにて本編を独占配信中だ。

メインポスター

今回公開された第13話～第16話（最終話）のビハインド映像では、本作に登場するキャラクターを演じた俳優陣、総勢10名からのコメントが収録されている。カン・ミンハク役を演じたキム・ヨハンは、「短期間でタイトなスケジュールの撮影期間でしたが、そんな中でもすべてのスタッフと共演者が常に笑顔でいてくれたので雰囲気がよく、意義深く幸せな作品でした」と語り、賑やかで温かな撮影現場の雰囲気を振り返りながら撮影最終日を締めくくった。

さらに、撮影の裏側もたっぷりと収録されており、現場でもキム・ヨハンとパン・ミナが仲良く話している姿に「お似合いで悔しい」と、本編同様にファン・ボルムビョルが嫉妬する可愛らしい様子も収められている。胸キュンシーンのひとつであるヨンサン（ファン・ボルムビョル）とミンハク（キム・ヨハン）の交際記念キスシーンの撮影裏側では、知らない間にキム・ヨハンの鼻にキスしてしまう思わぬハプニングもあり、爆笑する2人の姿が収められている。ビハインド映像は全話分YouTubeにて公開されているため、本編を観た人はもちろん、まだ観ていない方もぜひチェックしていただきたい。

また、今回公開されたビハインド映像の前半には、いつも応援してくださるファンに向けたキム・ヨハンからのバレンタインデーコメントも収録。ここでしか見られない貴重な映像となっており、ファン必見の映像となっている。

本編だけでなく、ビハインド映像もご覧いただき、本作の世界観を最後まで楽しんでいただきたい。

■■第13話～第16話（最終話）ビハインド映像■■

https://youtu.be/FaQjTSoODyc

■■第1話～第12話ビハインド映像■■

◎第1話～第2話

https://youtu.be/q0Mk5Un4eNM

◎第3話～第4話

https://youtu.be/xfl3LYpBToE

◎第5話～第8話

https://youtu.be/IJfhHcd4VJ0

◎第9話～第12話

https://youtu.be/YVSnJJ7sEyE

■■ハイライト映像■■

https://youtu.be/Xvcv_lsaG6o

【作品概要】

日本ではPrime Videoにて独占配信中！

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYHGS66F

■■公式HP■■

https://www.welovek.jp/daiyojirenaikakumei/

■■あらすじ■■

工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。

そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。

■■キャスト■■

キム・ヨハン「TRY～僕たちは奇跡になる～」

ファン・ボルムビョル 「コッソンビ 二花院の秘密」

■■クレジット■■

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

