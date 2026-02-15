【藤岡ちさ×榮太樓】　ホワイトデー限定榮太樓飴・果汁飴発売

株式会社榮太樓總本鋪

ちさリスホワイトデー 榮太樓飴・果汁飴

榮太樓總本鋪の代表商品である「榮太樓飴」と国産果物を使用した、無香料・無着色の「果汁飴」がイラストレーターの藤岡ちささんとコラボレーションしました。

第七弾となる今回は、藤岡ちささんによるかわいらしいリスやハリネズミ、カメなど様々な動物たちが気持ちを届ける様子を描いた、ホワイトデー限定のパッケージです。

◆藤岡ちささんコメント

青色の箱【榮太棲飴】

中央にはカメからラブレターを差し出されて

リスが少し照れたような顔をしています。

その周りには小さなリスやカエルやカメも登場して、

花のリースで愛する人に気持ちを届ける幸せな場面を描きました。

エメラルド色の箱【果汁飴】

リスさんがハリネズミさんに果汁飴のプレゼントを渡している

微笑ましいシーンを描きました。

花が散りばめられ、ハートの風船を体につけたカメやへびやモグラ、

カエルやカタツムリの小さな森の仲間たちがティーパーティーを

している様子は、大切な人と過ごす時間を愛らしく表現しました。

◆商品概要

【商品名】

・ちさリスホワイトデー榮太樓飴

・ちさリスホワイトデー果汁飴

【価格（税込）】

各648円

【発売日】

2026年2月15日（日）～2026年3月14日（土）

【取扱店舗】

榮太樓總本鋪日本橋本店、榮太樓總本鋪オンラインストア、全国の百貨店、スーパーなど

■榮太樓總本鋪とは‥

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/

●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/

■藤岡ちさ プロフィール

2000年女子美術大学芸術学部絵画学科洋画専攻卒業。

2001年から2018年の17年間、東京の洋菓子店西光亭の菓子パッケージのデザインを担当しその可愛らしい「りす」のイラストが人気に。「りすを描く作家」として多くの人に知られることとなる。2021年12月からイタリアンワイン＆カフェレストラン「サイゼリヤ」のメニューの表紙画をデザインし話題を呼ぶ。現在は全国の百貨店で個展を開催し作品を発表する傍らイラストレーターとしても各分野で活躍している。

著書に詩画集「りすたちのはるなつあきふゆ」(赤々舎)、絵本「リリーとナッツゆきのクリスマス」(佼成出版)がある。