日本人がオフショア投資に抱く不安を解決！公式LINEを友だち限定で資産形成に役立つ無料特典をプレゼント！

資産形成コンサルティング会社『United Bm Wealth Limited（代表取締役：大越朝）』は、日本人の資産形成をサポートするために、日々サービスを改善しています。そこで2026年2月よりオフショア投資の不安を解消するために、公式LINEの友だち限定でいくつかの無料特典をプレゼントする運びとなりました。本リリースでは、無料特典の内容とオフショア投資業界の課題とメリット、注意点について紹介します。

オフショア投資の悩みを解決する無料特典をプレゼント

当社はオフショア投資の契約手続きのサポートをしております。そこでよくご質問いただくのが、金融商品の信頼性やリターン、手数料、積立期間・金額などについてです。

これらの悩みを先回りして解決するために、公式LINEの友だち限定で、以下のような無料特典を配布することを決めました。

・オフショア投資入門マニュアル

・オフショア投資初心者チェックリスト

・RL360°『RSP』クイックガイド

・ドミニオン『MIS』クイックガイド

・サンライフ『SunJoy Global 2 / SunGift Global 2』クイックガイド

上記の無料特典をチェックすると、以下のような悩みや不安を解決でき、適切な対策を講じることが可能です。

- 資産形成の目的にオフショア投資が合っているかわからない- 紹介された金融商品が本当に信頼できるのか心配している- 金融庁に認可されていないことのリスクがわからない- 利回り高いという話が本当なのか判断できない- 毎月積立を継続できるかわからない- 運用益が出ないかもと不安- 騙されていないか心配

つまり、ご相談者さまがオフショア投資のよい面・悪い面をすべて理解し納得したうえで、自分にとってプラスになる投資判断ができるようになります。

オフショア投資業界の課題

オフショア投資商品は、日本市場ではなく海外市場がメインターゲットのため、日本では情報が不足しているのが現状です。日本人向けに設計された金融商品でないため、金融庁の認可を受けておらず、ネット上では「怪しい」「違法」「詐欺」などの噂があります。

しかし、その真実は

金融庁に認可はされていないが、違法ではなく商品設計の質は高い。ただ利益目的の紹介者が上手い話ばかりしてリスクを説明しないため、契約者が後々解約する

ということです。つまり商品自体は詐欺でないのです。

当社では資産形成を考えている方が、自分の将来のために納得してオフショア投資を選択できるように、よい面・悪い面もしっかりとお伝えしています。今回の無料特典もオフショア投資業界の課題を少しでも解決し、ご契約者様にとって最適な選択ができるよう始めました。

だからこそ、皆様にはしっかりとオフショア投資のメリット・注意点も把握していただきたいと考えております。

オフショア投資のメリット

オフショア投資には多くのメリットがあり、魅力的な投資選択のひとつとして注目されています。オフショア投資のメリットには、次のようなものがあります。

■多様な投資戦略を講じられる

海外積立商品の多くは、ファンドの変更を無料・無制限で行えます。そのため、市場動向をチェックしながら、必要に応じてコスト0でリバランスが可能です。ファンドマネージャーやIFAが優秀ならば、リバランスにより運用を安定させられます。

■為替リスクを軽減できる

オフショア投資では、複数通貨で積み立てられます。円安が進行した場合でも、外貨建ての資産があれば、円換算で資産が減るのを抑えることが可能です。主に米ドルや香港ドル、ポンド、ユーロ、日本円などで投資できる金融商品が多いです。

■グローバルな資産分散が行える

海外金融商品の中には、数百以上のファンドが用意されており、さまざまな国や地域に資産を分散させることが可能です。新興国や先進国のファンドにアクセスでき、特定国に資産が集中するのを防げます。リスクを分散した投資が期待できます。

■高い投資収益率が期待できる

オフショア地域のプラットフォームのため法人税の影響が小さく、その分、投資家にボーナスとして資産に還元されることがあります。

オフショア投資の注意点

オフショア投資にはメリットがある一方で、いくつかの注意点もあります。以下で詳しく解説していきます。

■元本保証はない

オフショア投資には元本保証はありません。運用成果や解約により元本割れするリスクがあります。ただし、オフショア投資だけでなく、つみたてNISAにも元本保証はないため、投資に100%はないと理解する必要があります。

■長期積立が前提となる

オフショア投資は長期積立が前提となります。長期積立にするほど、手数料が下がる金融商品が多く、さらに複利効果も高まります。短期積立だと手数料負けしてしまう可能性があるため注意しましょう。初期口座期間（約2年）が終わると、資金の引き出しは可能です。

■為替リスクも存在する

日本円以外の通貨で積み立てる場合、為替レートの変動を受けるため、値動きによってはリターンが減少することがあります。また、円安が進んでいる状況で外貨積立をすると、毎月の積立額が変動することもあります。

United BM Wealth Limitedは日本人の資産形成をサポートしています

オフショア投資には魅力的なメリットがありますが、いくつかの注意点もあります。ただし、それはオフショア投資だからではなく、国内投資を含む多くに当てはまることです。

だからこそUnited BM Wealth Limitedは、オフショア投資のメリットもデメリットも、公平にお伝えし、ご相談者様の不安をすべて解消するように徹底しています。

当社はこれまで5,000名を超える方に資産形成のアドバイスを行い、日本人の課題を解決してきました。ぜひ本リリースをご覧いただいた方にも、正しい金融知識をご提供できればと考えております。

老後資金・教育資金・相続対策として、将来的にまとまったお金が必要な方は、資産形成の手段のひとつとして、以下のQRコードから無料特典をお受け取りください。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com