豊四季不動産、クラブスポンサー契約を更新 ゴール裏２面に応援看板を掲出

千葉県柏市を拠点に不動産事業を展開する株式会社豊四季不動産（以下「当社」）は、同じく千葉県柏市をホームタウンとするJリーグ加盟クラブ「柏レイソル」とのクラブスポンサー契約を更新し、ホームスタジアムである三協フロンテア柏スタジアム内のゴール裏に広告を掲出いたしました。

柏熱地帯 ※掲出箇所はイメージとなりますビジターゴール裏 ※掲出箇所はイメージとなります

■当社代表取締役社長 葉梨貴裕より

千葉県柏市豊四季で創業し、本社を置く企業として、柏市の象徴である柏レイソルを応援し続けることは、私たちの使命です。

当社は2026年3月に柏駅東口へ新たな支店を開設いたします。

スタジアムでも、柏の街でも、皆さまと一丸となって白熱して、柏熱して、

地域を盛り上げてまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

