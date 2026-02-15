マンションリサーチ株式会社

不動産統計の分析・コンサルティングを行う福嶋総研（運営：マンションリサーチ株式会社、本社：東京都千代田区）は、代表研究員のデータアナリスト・福嶋真司が、ビジネス映像メディア「PIVOT」に不動産ビッグデータ解析の専門家として出演したことをお知らせします。

本出演に合わせ、番組内で使用した「市況分析スライド資料」の無料配布、および駅ごとの市場動向を可視化した独自ツール「駅別マンション地図（β版）」の限定公開を開始します。

■PIVOT出演の背景

現在、不動産市場は金利動向や物価高騰の影響を受け、予測困難な局面にあり、客観的なデータに基づいた意思決定の重要性がかつてないほど高まっています。

本番組では、不動産ビッグデータを扱う専門家として福嶋真司が登場。単なる市況解説に留まらず、独自の分析手法を用いて「今、不動産市場で何が起きているのか」「次に注目すべき指標は何か」を徹底解説します。

■動画公開スケジュール

＜前編＞2026年2月7日（土）12:00 公開

視聴URL：https://youtu.be/5ymjin-4RR0





＜後編＞2026年2月15日（日）12:00 公開

視聴URL：https://youtu.be/if7AzzPkUX0

■視聴者限定：2大特典をご提供

番組の公開を記念し、視聴者の皆様がデータを活用し、判断の精度を高めるための資産を公開します。

1. 出演資料（スライド）無料ダウンロード

https://mansionresearch.co.jp/fri/download/202601-305/



内容：番組内で提示した「金利局面における論点」「エリア別市況の見立て」「意思決定の勘所」をまとめた分析資料をPDF形式でご提供します。



2. 「駅別マンション地図（β版）」の限定公開

https://mansionresearch.co.jp/fri/download/202601-312/

内容：1都3県（順次拡大予定）の主要駅におけるマンション市況を、地図上で直感的に俯瞰できるWebサービスをβ公開します。

機能：駅別の騰落率、流通量の可視化、割安・割高エリアの判定支援など

■出演者プロフィール

福嶋総研 代表研究員／データ分析責任者 福嶋真司

早稲田大学理工学部卒業。大手不動産会社にてマーケティング調査を担当し、商業・住宅市場を中心に価格動向、需給構造、取引実態の分析に従事。市場データをもとにした事業判断や商品企画支援を通じ、不動産取引における意思決定プロセスを現場で経験する。その後、建築設計事務所にて法務・労務を担当し、不動産・建築事業に不可欠な制度理解やリスクマネジメント、事業運営の実務を担う。

現在は福嶋総研にて、不動産市場調査および評価指標の研究・開発を行うとともに、投資家および不動産事業者に対し、データに基づく事業戦略立案や投資判断の支援を行っている。

特に中古マンション市場や都市部住宅マーケットにおける価格形成構造、資産性評価、エリア間比較分析を専門とし、表面的な市況論ではなく、実際の取引データに根差した分析を強みとする。

また、不動産取引データを取引実務や事業フローに即した形で再設計し、業務効率化や収益最大化につなげるデータ活用を得意とする。分析結果や独自指標は、大手メディアや学術機関にも提供されており、投資・事業の現場で活用できる実践的な不動産市場分析を提供している。

■今後の取り組み

福嶋総研は、不動産ビッグデータを基盤に、市況レポートや駅別地図、データパッケージなどの分析資産をサービス化していきます。あわせて、福嶋真司の知見はメルマガや限定セミナーなど会員制で提供し、法人向けには分析アドバイザリーやデータ分析支援を展開します。これらの取り組みを通じて、「データで不動産の正しい評価支える」市場標準の確立を目指します。

会社概要

会社名： マンションリサーチ株式会社

代表取締役社長： 山田力

所在地： 東京都千代田区神田美土代町５-２ 第２日成ビル５階

設立年月日： 2011年4月

資本金 ： 1億円

公式ウェブページ：https://mansionresearch.co.jp/fri/

お問い合わせ：https://mansionresearch.co.jp/fri/contact/

【本件に関するお問い合わせ先】

マンションリサーチ株式会社

福嶋総研運営事務局

TEL：03-5577-2041

Mail：info@re-bigdata.com