東日本大震災から15年――被災地で進む「無縁化」という第二の災害 全国に向けた「終末・葬送支援NPOモデル」を設立

東日本大震災から15年。復興住宅の高齢化、単身世帯の増加、地域コミュニティの希薄化により、被災地では誰にも看取られない「孤立死や無縁化」への不安が深刻化しています。これは目に見えにくい「第二の災害」ともいえる社会課題です。

一般社団法人てあわせ（拠点：宮城県石巻市、代表：後藤泰彦）は、孤独死の予防から葬送・供養までを包括的に支える終末支援プログラムを強化。被災地で培った実践モデルをもとにNPO設立に向け「誰一人取り残さない葬送準備会」を3月に発足します。

また、4月には寺院を会場にした終活セミナーや、社会福祉協議会と連携した「終活ロードマップ」を作成配布します。

【背 景】ハード復興の陰で押し寄せる「孤独」という名の第二の大波

道路、防潮堤、災害公営住宅といったハード面の整備はほぼ完了し、街の風景は一変しました。しかし、その陰で住民の高齢化と、移転によるコミュニティの分断は深刻さを増しています。

今、復興のステージは「生活の再建」から、避けては通れない「人生の幕引き（終末期）」へとフェーズを移しています。

特に災害公営住宅では、誰にも看取られずに息を引き取る「孤独死」が社会問題化しています。宮城県の統計では、2024年までの累計孤独死者数は600名を超え、発生率は入居開始から年月が経つほどに高まる傾向にあります。

【深刻化する孤独死の現状】

・ 孤独死の現状： 宮城県が公表する災害公営住宅における孤独死者数は、2025年の1年間だけで52人に達しました。

・ 累計の悲劇： 発災から約14年間で被災地3県（岩手・宮城・福島）の仮設住宅・公営住宅を合わせた孤独死の累計は680人を超えています。

・ ピークの持続： 入居から時間が経過するほど孤立が深まり、発生件数は現在も高い水準で推移。

【てあわせ活動の原点】鎮魂の祈りから、生者のための「終末支援」へ

行政書士による終活セミナー：仙台市公営復興団地での寺子屋座談会：石巻市蛇田地区

「てあわせ」の活動は、犠牲者への鎮魂（千本の桜植樹・慰霊碑建立）から始まりました。しかし、遺族との対話で見えてきたのは、「今を生きる人々の、終末と死後の不安」でした。 私たちは、既存の制度ではこぼれ落ちてしまう、民間や行政との隙間にある「死の課題」を埋める活動を展開しています。

【主な支援活動】

・死をタブー視しない終活セミナー、座談会、寺子屋カフェの開催

・後継者不要、維持管理不要、低負担の樹木葬の運営

・士業や関連業者とワンストップ連携の「終活の窓口」開設

・慰霊と命の循環を象徴する「鎮魂の桜の森」づくり

【現場の声】：被災地の課題は日本の未来の縮図

満員の第１回終活セミナー：石巻市かわまち交流センター終活の悩みに答える個別ブース相談会：同センター

昨年より仙台や石巻で開催しているセミナーでは、60～70代中心とした市民が参加し、不安や悩みの声が聞こえてきます。

これらは被災地だけの問題ではなく、少子高齢化、単身化、多死社会の進行により、「見取りの担い手不足」「遺体引き取り拒否」など、2030年問題と重なり日本全体が直面する「超多死社会」の縮図でもあります。

【展望】：震災後の終活モデルを全国へ 「誰も無縁で終わらせない」

震災から15年、命の尊さと地域の絆を重んじてきた私たちは、誰もが安心して「老い」と「人生の幕引き」を受け入れ、今を大切に生きる社会を目指しています。

一般社団法人てあわせは、被災地が直面する高齢化・孤立化の課題を「一地域の特殊事例」に留めず、日本全体の多死社会を救うモデルへと進化させます。活動の公共性と継続性を確立し、被災地で培った「心のインフラ再建」を全国へ届けるため、2026年内のNPO法人化を決定。その第一歩として、3月に「NPO法人設立準備会」を発足いたします。

さらに具体的な支援の柱として、4月5日には寺院を会場に、行政書士による実践的な終活セミナーを開催。本イベントを皮切りに、社会福祉協議会と連携し独自に開発した「終活ロードマップ」の無料配布を開始します。制度の隙間に置かれた方々へ、具体的な安心を届ける新たなフェーズが始まります。

- 葬送のセーフティネット構築（尊厳ある共助の仕組み）- 「地域包括終末支援」のネットワーク推進（官民連携）- 自然葬モデル「森と海の樹木葬」の普及（安らぎの終の住処の提供）- 伴走型ハイブリッド・サポート（ITとアナログな相談窓口の多層化）「手をあわせ、誰ひとり無縁のまま取り残さない」被災地で生まれたこの決意を胸に、私たちは歩みを進めます。

