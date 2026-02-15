宇都宮パセオ × ブレックス コラボ企画 実施

株式会社栃木ブレックス

2月8日(日)から4月28日(火)までの期間、宇都宮パセオ（宇都宮ステーション開発株式会社）と宇都宮ブレックスのコラボ企画を実施します。

宇都宮パセオ × ブレックス コラボ企画概要

場所：宇都宮パセオ(〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町１-２３ JR宇都宮駅直結)

実施期間：2月8日(日)～4月28日(火)

１.ガラスラッピング装飾

実施期間：2月10日(火)～4月28日(火)

宇都宮駅改札前、「とちぎグランマルシェ」ガラス面にブレックスの選手たちがデザインされたラッピング装飾を行います。試合中の迫力ある全選手のステッカーが皆さまをお出迎えします。

２.ブレックス選手による「館内放送」

放送期間：2月10日(火)～4月28日(火)

#6 比江島選手・#33 エドワーズ選手、#12 高島選手・#42 フォトゥ選手の2組が館内放送にチャレンジ。コラボ企画について収録したアナウンスが、10:00～20:00の間、毎時00分（#6 比江島選手・#33 エドワーズ選手 ver.）、毎時30分（#12 高島選手・#42 フォトゥ選手 ver.）放送予定です。

３.ブレックスデザインフラッグ掲示

実施期間：調整中

とちぎグランマルシェ館内外にブレックスデザインのフラッグが掲示されます。

ぜひブレックスを感じながらお買い物をお楽しみください。

４.飲食ショップコラボメニュー販売

実施期間：2月8日(日)～4月28日(火)

館内対象の飲食ショップでは「And One」をテーマに、プラス1品やトッピング1品・ワンドリンクなどのコラボメニュー企画を実施します。販売店舗・メニュー

(1) マルシェ・ド・アルページュ（1F フードホール）「Bセット！サラダプレート＋」

(2) 浮世離れのコメドロボー（1F フードホール）「明太マヨ出汁巻」「和風さっぱり出汁巻」

(3) とんかつ新宿さぼてん（1F）「とんかつ新宿さぼてん B御膳」

(4) 鎌倉パスタ（1F）「季節限定パスタ＋ドリンク」

(5) 日本橋からり（1F）「特製BREX天丼」※数量限定

(6) 宇味家（2F とちぎグランマルシェ）「BREXセットA」「BREXセットB」

(7) 宇都宮餃子館（2F とちぎグランマルシェ）「ブレックス餃子セット」

※コラボメニュー画像はイメージとなります。

５.フードホールにてブレックスの試合映像を放映

実施期間：2月8日(日)～4月28日(火)

フードホールにてブレックスの試合映像を放映（LIVE・見逃し）します。お食事をしながら白熱するブレックスの試合もお楽しみください。

６.デジタルサイネージ・タッチパネル放映

実施期間：2月8日(日)～4月28日(火)

ブレックス選手たちのプレー映像が、宇都宮駅改札付近および、パセオ館内に複数設置されているビジョンにて放映されます。

７.ブレックスオリジナルTシャツ着用

開催期間：2月11日(水)～4月15日(水)

ホームゲーム開催日にコラボメニュー販売店舗のスタッフが、「オリジナルTシャツ」を着用する、Tシャツ応援プロジェクトを開催します。

８.SNSキャンペーン

開催期間：2月8日(日)～4月28日(火)

宇都宮パセオ及びブレックスのInstagram、Xにて得点などの予想投稿や、フォト投稿キャンペーンを開催！