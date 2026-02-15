【初参加大歓迎】長瀞げんきプラザの魅力を凝縮！1泊2日の「みんなでお泊り体験会」を3月7日・8日に開催

株式会社サンアメニティ

埼玉県立長瀞げんきプラザ（所在地：埼玉県秩父郡長瀞町）は、2026年3月7日（土）から8日（日）の1泊2日で、当施設を初めて利用する方、これから利用を検討している皆様を対象とした「みんなでお泊り体験会」を開催いたします。

「長瀞げんきプラザってどんなところ？」「一度利用してみたいけれど、何ができるの？」という疑問にお応えするため、当施設で大人気のプログラムをぎゅっと詰め込みました。春の訪れを感じる長瀞の豊かな自然の中で、火を囲み、共に料理を作る。そんな非日常の体験を通じて、家族や仲間の新しい絆を発見できる2日間をご提案します。来年度すでにご予約されている方、これから利用を検討している方、宿泊学習気分で利用してみたい方、どんな方でも大歓迎です。

企画の背景・想い

長瀞の美しい自然に囲まれた当施設は、年間を通じて多くの学校や団体にご利用いただいています。

一方で、個人の方からは「気になっているけれど、使い方がわからない」「キャンプやアウトドアに挑戦したいけれど、道具を揃えるのは大変……」というお声をいただくこともありました。

そこで、「まずは一度、私たちの施設を気軽に体験してほしい！」という想いから本イベントを企画しました。道具の準備や専門的な知識は不要です。埼玉県立の施設として、誰もが「安心・安全」に、そして心の底から「楽しい！」と思える体験の場を提供することで、子どもたちの自立心や家族の思い出づくりを応援します。

1. 五感を刺激する「体験型プログラム」の数々

1日目はオリジナルのトートバッグを作る「型染め体験」から始まり、メタルマッチを使った「火起こしチャレンジ」、そして薪の炎で「カレー作り」に挑戦します。夜には、揺らめく炎を眺める「焚き火でまったりタイム」をご用意。都会では味わえない、ゆったりとした時間の流れを感じていただけます。

2. 2日目も「美味しい・おしゃれ」が止まらない！

2日目は、食堂での食事体験に加え、竹を使った「おしゃれなアイテム作り」を実施。さらに、午後の調理プログラムでは「炭火焼きチキン」を堪能します。最初から最後まで、飽きることのない充実したスケジュールです。

3. 初心者でも安心！県立施設ならではのホスピタリティ

経験豊富なスタッフが全行程をサポートします。「薪がうまく燃えない」「火がつくかな？」といった不安も、スタッフと一緒に解決していく過程が最高の学びに変わります。また、3食付き（1日目夕食～2日目昼食）で、準備の負担が少ないのも魅力の一つです。

担当者コメント

「『長瀞げんきプラザって、こんなに楽しい場所なんだ！』と、参加した皆さまに笑顔になっていただくことが一番の願いです。初めての方も、常連の方も、長瀞の自然の中で思いきりリフレッシュしませんか？スタッフ一同、皆さまと一緒に火を囲み、最高に美味しいカレーを作れることを楽しみに待っています！」

開催概要イベント名：みんなでお泊り体験会

開催日時：2026年3月7日(土) 10:00 ～ 3月8日(日) 15:00（1泊2日）

会場：埼玉県立長瀞げんきプラザ（埼玉県秩父郡長瀞町井戸367）

対象：小学生以上の家族・グループ（どなたでも）

定員：6組（応募多数の場合は抽選）

参加費：中学生以上：3,500円 ／ 小学生以下：2,500円（宿泊・食事3食込）

締切：2026年2月18日(水) 12:00まで

申込方法：公式HP申込フォームより受付 https://www.nagatoro-genki.com/home/event_form/

会社概要

社名： 株式会社サンアメニティ

本社所在地： 東京都北区王子３-１９-７

代表取締役： 代表取締役 大隈 太嘉志

事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス

設立： 昭和54年2月

HP： https://www.sunamenity.co.jp