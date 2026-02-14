次の10年、ミスコンはオーディション産業へ業界構造の転換点を示す 内田洋貴 の提言

一般社団法人ベストオブミス

ミスコンテストの役割が、いま大きな転換期を迎えている。

従来は一日限りの順位決定イベントとして認識されることが多かったが、近年は出場者のキャリア形成や社会進出までを見据えた「人材発掘機能」へと進化し始めている。

長年にわたりミスコン運営の第一線に立ち、多数の出場者・受賞者を世に送り出してきた内田洋貴は、次の10年について次のように語る。

「これからのミスコンは“誰が勝ったか”ではなく、

そこからどんな人材が羽ばたいていくかが価値になります。

ステージはゴールではなく、社会へ出る入口になる。」

背景にある“個の発信力”の拡大

SNSや動画プラットフォームの普及により、個人が直接社会とつながる時代となった。

容姿やスピーチといった従来の評価軸に加え、

継続的な情報発信力

ファンコミュニティの形成

社会的テーマへの関与

ブランドとの親和性

といった要素が、出場後の活躍を左右する。

その結果、大会期間中の活動そのものが、タレントやリーダーを見出すプロセスとして機能し始めている。

「選ぶ」から「育てる」へ

この変化に伴い、主催者に求められる役割も変わる。

単なるイベント運営ではなく、教育・育成・プロデュースの視点が不可欠になる。

内田は言う。

「スターは完成品として現れるわけではない。

挑戦の中で磨かれ、周囲との出会いによって形になっていく。」

そのため、ウォーキング、スピーチ、メディア対応、セルフブランディングなど、

大会を通じて得られる経験自体が将来の資産になる設計が重要だという。

地方から全国へ広がる可能性

オーディション産業化が進むことで、才能の発見は都市部に限られなくなる。

地域ごとの挑戦機会を整備することで、これまで表に出る機会の少なかった人材が可視化される。

これは地方創生や女性活躍推進の観点からも注目される動きであり、

企業や自治体との連携の可能性も広がっている。

10年後のスタンダード

ミスコン出場経験が、

挑戦力・発信力・実行力を示すキャリアとして評価される。

受賞の有無に関わらず、多くの参加者が社会のさまざまな分野へ羽ばたいていく。

その循環が確立されたとき、ミスコンは「イベント」ではなく、

持続的に人材を生み出す産業基盤になる。

内田は最後にこう締めくくった。

「変化はもう始まっています。

次の世代が当たり前に思う仕組みを、いま作っている最中なんです。」

日本ミスコン協会およびベストオブミスでは本年より10年後のミスコンテストへ向け

東京の本部だけなく地方のフランチャイズベストオブミス代理店と提携し独自の『育てる→活躍』を新たなビジネスとし人材を世に輩出させていただきます。

また海外進出に向けグローバル基準の育成プログラムを２０２６年度ビューティーキャンプを推進させていただきます

