人気インフルエンサー”えみ姉”と専属マネジメント契約を締結。田久保 夏鈴や由布菜月が所属する株式会社Beaileに所属決定

株式会社Reaplus [リアプラス]の関連会社、株式会社Beaile[べエル]（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田中 翔）は人気インフルエンサー「えみ姉」と専属マネジメント契約を締結したことをお知らせ致します。

Beaile(べエル)は、「Bell(ベル、鈴)とailes(エール、翼)」に由来しており、鈴の音(憧れ)によって集まってくれたタレントが羽ばたけるように、明るい未来を創り上げていく、プロダクションエージェンシーです。

YouTube、Instagram、TikTokなど、各種SNSで活躍するインフルエンサーを単純にマッチングさせるだけでなく、それぞれの個性やフォロワー特性を生かした提案、支援を行います。また、積極的に女性タレントとの提携を重ねタレントが活躍できる環境の創出を行います。

■「えみ姉」プロフィール

Beaile 公式サイト :https://beaile.co.jp/

えみ姉

大分県出身。SNSを中心にインフルエンサーとして活動し、主に10~20代の女性から圧倒的な支持を誇る。

Instagramのフォロワー数は25万人を超え、YouTubeの登録者数は61万人、Xのフォロワー数は8万人、TikTokのフォロワー数も5万人とSNS総フォロワー100万人を超え、他人に話しにくい”性や身体”に関する相談や、人生のお悩みなど、視聴者から募集した質問に回答する姿が人気を集める。

視聴者参加型の企画が大人気で、「みんなのお姉ちゃん」として定評があり、ファンからの信頼も厚い。

YouTube. ：https://www.youtube.com/@emk_oooo/

Instagram ：https://www.instagram.com/emk_oooo/

X(旧Twitter)：https://x.com/emk_oooo

TikTok ：https://www.tiktok.com/@emk_oooo

<フォト&スタイルBook>

ありのままの自分を愛して生きると人生めっちゃ楽しくなるよ：

https://www.amazon.co.jp/dp/4299044444

◼️「えみ姉」コメント

このたび、株式会社Beaileさんと専属マネジメント契約を結ばせていただくことになりました。

数年前に個人事務所を設立して活動を続けてきた中で改めて人との繋がりや仲間と一緒に一丸となり新たな挑戦をしていける環境が必要だと気づきました。

ただがむしゃらになって進み続けるのではなくどうやって進むのか、自分だけではなく関わってくれる人たちの人生もどう彩っていけるのか。

お仕事や生き方の質をより考えるようになりBeaileで改めて土台を整えていきたい、その思いで所属を決めました。

数年先の未来に応援してくれるみんなや自分に関わってくれる人たち全ての人生を少しでも彩れるようなそんな存在になれるような人間力を改めて構築していきたいです。

これまでと変わらず自分の人生や可能性は切り開き挑戦を選び続けながら学びを発信して応援して下さる方々の希望になれるような活動を続けてまいります。

■Beaile 所属タレントプロフィール

田久保 夏鈴（たくぼ かりん）

Instagramのフォロワー数は37万人を超え、YouTubeの登録者数は24万人、TikTokのフォロワー数も15万人と、同世代から絶大な支持を集めている。

またファッションブランド「PINUE（ピヌエ）」、ネイルブランド「lele（レレ）」

プロデュース。プリ機のイメージモデルをはじめ、ドラマ・広告・雑誌・MVへの出演

など活躍の幅を広げている。野球歴4年、ソフトボール歴2年でスポーツも万能。

YouTube ：https://www.youtube.com/@takubokarin

Instagram ：https://www.instagram.com/kar_insta_gram/

X(旧Twitter)：https://x.com/takubokarin

TikTok(姫との日常)：https://www.tiktok.com/@molto_carino24

<プロデュース>

PINUE（ピヌエ）：https://pinue.jp/

由布 菜月（ゆふ なつき）

福岡県出身。Instagramのフォロワー数は27万人を超え、YouTubeの登録者数は17万人を誇り、同世代から絶大な支持を集めている。

現在は海外在住で、サッカー日本代表選手の妻でもあり、YouTubeでは美容系コンテンツやVlogが人気を博している。

さらに、「ダイエット検定1級」と「アスリートフードマイスター」の資格も取得している。

YouTube ：https://www.youtube.com/@yufudayo/

Instagram ：https://www.instagram.com/yufudayo/

X(旧Twitter)：https://x.com/yufudayo

■会社概要

◾株式会社Beaile [ベエル]

社 名 ：株式会社Beaile [ベエル]

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F

代表者 ：代表取締役 田中 翔

設立年月：2023年10月2日

事業内容：タレントプロデュース事業/インフルエンサー事業/D2Cブランド事業/タレント支援事業

HP ：https://beaile.co.jp/

◾株式会社Reaplus [リアプラス]

社名 ：株式会社Reaplus [リアプラス]

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208

代表者 ：代表取締役 松元 詞音

設立年月：2023年7月20日

事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 / タレント支援事業 /

キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業

HP ：https://reaplus.jp/

note ：https://note.com/reaplus_