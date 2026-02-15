『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！2月は熊本の「阿蘇ファームランド　大自然阿蘇健康の森」の無料宿泊券が当たる

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた「阿蘇ファームランド 大自然阿蘇健康の森」にて、無料宿泊券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要

★プレゼント内容★

阿蘇ファームランド 大自然阿蘇健康の森

1泊2食付き 無料宿泊券（2組4名様）

★応募対象★

「いこーよ」会員（無料の「新規会員登録」も応募対象）

★応募方法★

「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/21618?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202602kyushu)よりご応募ください

★応募締切★

2026年2月15日（日）～2026年3月14日（土）23：59まで

■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/21618?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202602kyushu)

■「阿蘇ファームランド 大自然阿蘇健康の森」について

阿蘇ファームランドは、世界最大級のカルデラを有する阿蘇の大自然の中に広がる、“健康”をテーマにした滞在型リゾート施設です。

宿泊エリアには、童話の世界のような森の中に佇むドーム型客室が並び、非日常感あふれるステイを楽しめます。

夕食・朝食は、地元食材や自社農園の野菜を取り入れた、体にやさしいメニューがビュッフェスタイルで提供され、家族みんなで安心して食事を楽しめます。

敷地内には、家族で楽しめるアスレチックや体験施設、温浴施設、レストランなどが点在し、遊びながら自然と健康について学べるのが特長です。

泊まって遊んで、温泉や自然に癒されながら、家族みんなが心も体も元気になれるリゾートです。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.3万件以上の口コミを掲載しています（2026年2月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。



いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)