LINEで期限切れPDF・保存期間を過ぎたファイルの復元方法｜DroidKit Ver.2.3.7.2を公開

iMobie は、Android デバイス向けの総合管理ツール DroidKit の最新版 2.3.7.2 を、2026年2月13日(金)にリリースしました。本バージョンでは、複数の Android 端末における画面ロック解除や FRP 回避機能を中心に、既存手順の最適化や新しい解除方法の追加を行い、よりスムーズで使いやすい操作体験を実現しています。

▶アップデート内容

1.Moto 端末の画面ロック解除を改善

既存の解除手順における第1ステップの説明文およびガイド画像を最適化し、より直感的で分かりやすい操作体験を実現しました。

2.LG 端末向けの新しい画面パスワード解除手順を追加

端末が正常に電源オフできない場合でも、画面ロック解除が可能となる新手順を追加し、対応範囲を拡大しました。

3.Redmi HyperOS 1.0 の FRP 回避手順を最適化

既存の FRP 回避手順の説明文を見直し、操作ミスを減らしながら、よりスムーズな解除をサポートします。

4.OPPO ColorOS 14 の FRP 回避手順を改善

最新の ColorOS 14 に対応し、FRP 回避プロセスの安定性と分かりやすさを向上させました。

5.LINEデータ復元機能の強化

LINE のメッセージや写真、添付ファイルのスキャン速度を向上させ、復元成功率も改善しました。

▶iMobie DroidKitについて

Android専用の包括的ソリューション「iMobie DroidKit(https://reurl.cc/AbVQEp)」は、独自のデータ復元テクノロジーを搭載しており、通常ではアクセスできないデバイスの内部ストレージから、LINEの期限切れPDF復元や写真、動画、連絡先などのデータをスキャンして取り出すことが可能です。ルート化不要で復元できる「クイック復元」から、より深くデータを探索する「ディープ復元」まで、状況に合わせた柔軟なアプローチを提供。保存期間が終了し、開けなくなった大切なビジネス書類や思い出のファイルも、iMobie DroidKitなら簡単な操作で再び手にすることができます。

iMobie DroidKitの主な特徴

iMobie DroidKitの使い方 - LINEで期限切れPDF・保存期間を過ぎたファイルの復元方法

- 高速スキャンと高い復元成功率：スキャン速度を向上させ、復元成功率も改善されております。大切なデータを効率的に取り戻すことが可能です。- 多彩なデータ復元に対応：LINE だけでなく、写真(https://www.imobie.jp/android-recovery/free-photo-recovery-app-android.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=dk_prtimes_line_expired_pdf_recovery)、動画、連絡先、WhatsApp データなど、さまざまな Android データの復元に対応しております。- 多機能なデバイス管理：データ復元だけでなく、画面ロック解除(https://www.imobie.jp/android-unlock/android-forgot-pin-code-full-solution.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=dk_prtimes_line_expired_pdf_recovery)、FRP 回避など、多彩な Android デバイス管理機能を搭載しております。端末のトラブルや制限に幅広く対応でき、1 つのツールで複数の課題を解決可能です。- 直感的な操作：ステップごとのガイドに沿って操作するだけで、専門知識がなくても簡単に利用できます。- 幅広い Android デバイス対応：Samsung、Xiaomi、LG、Redmi、OPPO などの主要端末や、最新の Android OS にも対応しております。

Step1.公式サイトから DroidKit(https://reurl.cc/AbVQEp) をダウンロードし、Windows または Mac にインストールします。USB ケーブルでデータを復元したい Android 端末をパソコンに接続します。

Step2.DroidKit を起動し、メイン画面で「データ復元」＞「データをクイック復元」を選びます。

「データ復元」を選択

Step3.復元可能なデータ一覧から「LINE」を選びます。「開始」ボタンをクリックし、端末内の LINE データを分析・読み込みます。

「LINE」を選択

Step4.スキャン完了後、復元したい PDF やトーク履歴を選択して、パソコンまたは端末に復元します。プレビュー機能で内容を確認できます。

