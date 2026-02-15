こうら・ウエルネスツーリズム実行委員会（構成団体：株式会社一休庵、農事組合法人ファームかなや、一般社団法人ゆずのだいどこ、パシフィックコンサルタンツ株式会社（道の駅せせらぎの里こうら指定管理者）、株式会社千成亭風土、西明寺）は、古民家「野瀬七郎平邸」でのモニター宿泊体験を伴う「滋賀県甲良町の魅力を体感する 暮らし体験ツアー」を2025年11月29日（土）・30日（日）に開催しました！

こうら・ウエルネスツーリズム実行委員会（以下、「実行委員会」）では、地域の事業者が集まり甲良町の魅力発信・観光振興に取り組んでいます。この度、甲良町の歴史や建築、農業や商品開発の面白さを五感で学び、甲良町の魅力を体感いただくことを目指した暮らし体験ツアーを開催しました。またツアーと合わせて、実行委員会で一昨年より活用を進めている地域の古民家「野瀬七郎平邸」でのモニター宿泊体験も実施しました。当日は、全国から延べ7名の参加者が、平安時代から続く古刹「西明寺」、2026年大河ドラマでも注目される甲良町出身の偉人「藤堂高虎公」を紹介する観光交流施設「和の家」、総ヒノキ造りの小学校を再利用した「甲良町図書館」、水路を活かしたまちづくりに取り組む「甲良町北落地区」、甲良町の特産品であるゆずや地元素材を活かした料理を提供する「ゆずのだいどこ」「おだいどこ野幸」、農業IOTに取り組むミニトマト農園「伊藤の農園」、地域の商品開発に取り組む「道の駅せせらぎの里こうら」を訪問しました。

ツアー後のアンケートでは、「家族のように接していただいた」「実際に収穫体験できた点と、生産者の方と直でお話できた点が最も印象的だった」「どのように野菜が育っているのかさえもよく分かってなかった自分にとって、新鮮で農業の難しさと面白みを学べた良い機会だった」「藤堂高虎、野瀬七郎平が生まれ育った、この水路の町をより深く考えるきっかけになった」といった意見が寄せられました。また実行委員会としては、甲良町の魅力や七郎平邸の宿泊観光に関するニーズを把握する機会となりました。古民家での宿泊体験は2026年3月も開催予定です。その他、今後も甲良町の魅力や古民家を活かした多様な企画を実施していきます。

和の家見学の様子



甲良町図書館見学の様子



《本件に関するお問合せ》

・こうら・ウエルネスツーリズム実行委員会 事務局 道の駅せせらぎの里こうら

・住所：〒522-0252 滋賀県犬上郡甲良町大字金屋1549-4

・担当者：駅長 金織 昭人

・TEL： 0749-38-2744

・E-mail： koura_wellnesstourism@tk.pacific.co.jp

《開催の背景》

滋賀県甲良町は、琵琶湖の東部の湖東平野に位置する、彦根から車で20分ほどの町です。古くから鈴鹿山脈のきれいな水に恵まれた地域で、江戸時代にはこのエリアで栽培されたお米が「当国第一ノ上品ナリ（彦根藩地誌『近江木間攫』）」と評価されるなど、高品質な米の産地として知られていました。現代においても、きれいな水を活かした農業、産業が行われています。また、平安時代開創の古刹「湖東三山西明寺」をはじめ多くの文化財も擁しています。

甲良町の魅力をより多くの方に知っていただき、甲良町を訪れて豊かな体験をしていただくことを目的に、地域の事業者で2021年に立ち上げた「こうら・ウエルネスツーリズム実行委員会」では、甲良町の「食」と「癒し」をテーマに身心ともにリフレッシュするウエルネスツーリズムのコンセプトで、観光コンテンツの開発や特産品開発、プロモーション活動等に取り組んできました。近年では、明治時代に活躍した近江商人の元邸宅「野瀬七郎平邸」の宿泊施設としての活用を目指したリノベーションワークショップや、地元事業者が共同開発したオリジナル商品の試食イベントを開催しました。さらに2024年2月には、甲良町で暮らしたり、働いたりするイメージを持っていただくことを目指した、第一回目の暮らし体験ツアー「滋賀県甲良町を深く知る 暮らし体験ツアー」を実施しました。そして、2025年3月には、「地域について五感で学ぶ」ことにフォーカスした第二回目の暮らし体験ツアー「滋賀県甲良町の魅力を体感する 暮らし体験ツアー」を実施し、古民家「野瀬七郎平邸」のモニター宿泊体験も初開催しました。

第三回目となる今回の暮らし体験ツアーは、体験・体感するだけでなく「学ぶ」「考える」ことにフォーカスした内容で構成しています。1日目の「歴史・建築をめぐる・感じるday」は「甲良町内の建築をめぐり歴史を五感で学び体感」をコンセプトに、2日目の「農業を体験・考えるday」は「農業や商品開発の魅力を五感で学び体感」をコンセプトにツアーを構成し、各スポットでは地域の事業者が解説を行いました。

《滋賀県甲良町の魅力を体感する 暮らし体験ツアー 歴史・建築をめぐる・感じるday》

日 時：2025年11月29日（土）10:00-16:00

コンセプト：甲良町内の建築をめぐり歴史を五感で学び体感

内 容：

・国宝第一号の本堂や美しい庭園のある平安時代から続く古刹「西明寺」の散策

・甲良町の伝統的な古民家を改修した観光交流施設「和の家」の見学と藤堂高虎公の解説

・昭和8年建築の総ヒノキ造りの小学校を再利用した「甲良町図書館」の見学と解説

・日本中の経済発展に貢献した近江商人「野瀬七郎平氏」の邸宅「野瀬七郎平邸」の見学と解説

・古くから住民主体で水路を活用し、農業を営んできた甲良町北落地区の暮らしぶりを学ぶ、農村まちあるき

・甲良町特産品のゆずをふんだんに使用した食事を提供する「ゆずのだいどこ」でのランチ

詳 細： https://smout.jp/plans/25411





《滋賀県甲良町の魅力を体感する 暮らし体験ツアー 農業を体験・考えるday》

日 時：2025年11月30日（日）10:00-16:00

コンセプト：農業や商品開発の魅力を五感で学び体感

内 容：

・スマート農業に先進的に取り組むミニトマト農園「伊藤農園」でのミニトマト生産のお話と収穫体験

・甲良町北落地区での地域の営農組合が育てる農作物の収穫体験

・地元の旬の新鮮野菜や近江米の新品種「きらみずき」使用した農家レストラン「おだいどこ野幸」でのランチ

・地元素材を使ったオリジナル商品開発に力を入れる「道の駅せせらぎの里こうら」での商品開発のお話とお買い物

詳 細： https://smout.jp/plans/25412





《滋賀県甲良町の魅力を体感する 暮らし体験ツアー 野瀬七郎平邸モニター宿泊体験》

日 時：2025年11月29日（土）～30日（日）

内 容：北落地区に存在する、明治時代に活躍した近江商人の元邸宅「野瀬七郎平邸」でのモニター宿泊体験

《開催の結果》

当日は、移住スカウトサービス「SMOUT」から応募いただき、全国から幅広い年齢層の延べ7名に参加いただきました。ツアー終了後に実施したアンケートでは、「家族のように接していただいた」「実際に収穫体験できた点と、生産者の方と直でお話できた点が最も印象的だった」「どのように野菜が育っているのかさえもよく分かってなかった自分にとって、新鮮で農業の難しさと面白みを学べた良い機会だった」「藤堂高虎、野瀬七郎平が生まれ育った、この水路の町をより深く考えるきっかけになった」といったご意見をいただきました。また、ツアー終了後には、甲良町を再訪したという声も参加者から届き、暮らし体験ツアーを通じて甲良町の魅力発信につなげることができました。

また、アンケートでは、生産者より栽培方法や農業の課題について説明があった伊藤農園が特に印象に残ったと答える人が多く、地域の方々との会話を通じて学べるコンテンツが高評価を得ました。今後、暮らし体験ツアーを開催する際は、地域住民と積極的に交流できるスタディーツアー形式が、甲良町の魅力をより引き出す方法として有効だと考えられます。

野瀬七郎平邸の宿泊体験に関するアンケートでは、「まだ改装していない部分があるところが人間的で好感が持てる」「野瀬七郎平という歴史的に有名な人物が住んでいた所で体験宿泊ができるのは大変ありがたい」「甲良町を知るきっかけになった」という意見が寄せられました。

今後も今回のモニターツアー開催結果をふまえ、甲良町ならではの新しい観光振興や関係人口創出に向けた多様なプランを開催していきます。

2026年3月も開催の「野瀬七郎平邸」宿泊体験に関する詳細は以下リンクよりご確認ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

詳細：https://smout.jp/plans/27226