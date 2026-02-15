【3月わんちゃんオフ会カレンダー公開!!】女の子限定ひな祭り・ドゥードル犬種のオフ会も新登場＆子犬オフ会も！【大阪・岸和田】

株式会社antiqua


大阪府岸和田市の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」内ドッグランでは、2026年3月も犬種別オフ会を開催いたします。



今月はひな祭りイベント・ドゥードル犬種の新登場・土曜特別開催と、これまで以上にバリエーション豊かなラインナップをご用意しました。


同じ犬種だからこそ生まれる安心感、同世代だからこそ広がる交流、そして季節限定だからこそ残したくなる思い出。小型犬・大型犬でスペースを分けた安全な環境のもと、愛犬がのびのびと過ごせる1時間をお届けします。



春のはじまりを、愛犬と一緒に。


3月だけの特別なオフ会体験をぜひお楽しみください。



Instagramで詳細を確認する :
https://www.instagram.com/p/DUnb-_kkoLg/?img_index=1





■ 3月の注目ポイント

◆ 女の子限定ひな祭りイベント開催（3月3日）


3月最初のオフ会は、女の子わんちゃん限定。


ひな祭りをテーマに、春らしい雰囲気の中で交流を楽しめます。


写真に残したくなる、季節限定の特別回です。



◆ 【新登場】ドゥードル犬種オフ会（3月13日）


ご要望の多かった“ドゥードル犬種”がついに登場。


ふわふわ仲間同士で思いきり走れる時間をお届けします。



◆ ご好評につき開催！子犬オフ会（3月24日）


1歳までのパピー限定オフ会。


同世代同士だからこそ安心して遊べる、毎回人気の企画です。



◆ 28日は土曜特別開催！


平日参加が難しい方にも嬉しい、今月限定の土曜日開催。


ミックス犬オフ会を実施します。



▶ ワンちゃん限定のInstagramアカウントもチェック！


URL：https://www.instagram.com/animalsnap_whatawon/



オフ会の様子や最新情報を発信中。


ぜひフォローして、愛犬との思い出をシェアしてください。


■ 2026年3月 オフ会スケジュール

3日(火) ：ひな祭りイベント（女の子全犬種／小型10kg以下）


6日(金) ：アクティブな子（全犬種／小型10kg以下）


10日(火) ：鼻ぺちゃ犬種（小型10kg以下）


13日(金) ：ドゥードル（大型10kg以上）


17日(火) ：ミックス犬（小型10kg以下）


24日(火) ：子犬オフ会（全犬種※1歳まで／小型10kg以下）


27日(金) ：ハスキー（大型10kg以上）


28日(土) ：ミックス犬（土曜特別開催／小型10kg以下）


31日(火) ：ダックスフント（小型10kg以下）


※対象犬種のmix参加OK





■ 安心して参加できるドッグラン環境


【小型犬専用 室内ドッグラン】


対象：10kg以下


時間：10:00-11:00


天候に左右されない室内空間で、安心して遊べます。



【中型・大型犬専用 屋外ドッグラン】


対象：10kg以上


時間：10:00-11:00


広々とした屋外スペースで、思いきり走れる環境をご用意。


小型犬・大型犬でスペースが分かれているため、サイズ差を気にせずご参加いただけます。





■ ドッグランのご利用について





詳細はこちらからご確認ください :
https://whatawon.co.jp/wan-chan_calendar/


会場について｜WHATAWON（ワタワン）



WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。



日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。



■施設概要


所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1


敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）


交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分





関連URL


WHATAWON（ワタワン）HP


https://www.whatawon.co.jp/


ANTIQUA（アンティカ）公式サイト


https://www.antiqua.co.jp/


株式会社antiqua（コーポレートサイト）


https://www.antiqua.me/