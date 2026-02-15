【武井壮のゴルフバッグ担いでください】初のリアルイベント開催決定！トッププロキャディー10名の直接指導でスコアアップ！さらに、武井壮とのラウンド&トークショー、豪華賞品まで！
2024年1月7日に放送を開始した「武井壮のゴルフバッグ担いでください(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/)」。百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が毎回、トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組です。
そしてこの度、ついに番組初となる "視聴者参加型" のリアルイベントの開催が決定いたしました！
その名も「武井壮のゴルフバッグ担いでください マネジメントチャレンジ2026～あなたのバッグ担ぎます～」。
番組さながらにトッププロキャディーと一緒にラウンド！
戦略を立てながら、一流のコースマネジメントを学べる実践型ゴルフイベントです！
イベント詳細
当日は、一般ゴルファー1組3名で、全18ホールのうち9ホールは通常ラウンド、9ホールはプロキャディー1名がついてスコアマネジメントラウンドを行います。（全20組予定）
ラウンド前には、トップキャディーと学ぶ「事前講習」の時間もしっかりと確保されており、丁寧にスコアマネジメントを学ぶことができます。ヤーデージブックの用意もあり、ただ楽しめるだけでなく、知識やスキルがしっかりと身につくプログラムです。
イベントのお申し込みはこちらから！：https://pia.jp/v/golfbag26tvo/
そして、今回参加するトップキャディーたちは、番組にたびたび出演している超豪華メンバーばかり。10名参加予定で、現時点（2026年2月15日）で発表されている7名は以下の通りです。
また、上記7名に加え、石井恵可キャディーの参加も決定！
未発表の2名についても、後ほどイベントホームページにて発表いたします！お楽しみに。
さらに！通常9ホールのうち1ホールは、武井壮と一緒にラウンドを回ることができます！
まるで番組の世界にそのまま入り込んだような、"超体験型"イベントとなっております。
ラウンド後には武井壮によるトークイベントも予定しており、「ここでしか聞けないレアトーク」が飛び出すかも!?
また、参加された方全員への参加賞や、上位成績者への豪華賞品も予定しております！
楽しい特典が盛りだくさん！
イベント詳細は、ホームページ(https://www.tv-osaka.co.jp/event/golfbag_cup2026/)にて随時発表予定！続報をお待ちくださいませ！
開催概要
大会名称：武井壮のゴルフバッグ担いでください マネジメントチャレンジ 2026～あなたのバッグ担ぎます～
主催：テレビ大阪
開催日：2026年4月6日（月）※荒天の場合、延期となります。
会場：千葉夷隅ゴルフクラブ （所在地：〒298-0261 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588）
応募期間：2月15日（日）10時30分～3月8日（日）23時59分
募集人数：60名限定
※応募者多数の場合、抽選となります。
※「最大3名様まで」のグループ応募が可能です。
参加費：1人あたり45,000円（税込）
※プレーフィー・昼食代含む
※予備日も荒天中止となった場合、諸経費を差し引いて返金致します。
参加資格：
・18歳以上のアマチュアゴルファーであること
・ゴルフ場が定めるドレスコードを遵守できること
内容：
・トップキャディーによる事前講習（ヤーデージブック付き）
・全18ホールのラウンド(9ホールはプロキャディーによるマネジメント形式でラウンド、残り9ホールのうち1ホールは武井壮と一緒にラウンド)
・表彰式／武井壮のトークショー
表彰・商品：豪華賞品&参加賞をお楽しみに！
申込URL：https://pia.jp/v/golfbag26tvo/
その他、詳細はホームページにてご確認ください。
https://www.tv-osaka.co.jp/event/golfbag_cup2026/
出場者
■武井壮（番組MC）
アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート！ベスト69。
■一般参加者60名
■プロキャディー10名
※キャディー変更の可能性あり
※ラウンドするキャディーはご指名いただけません。
- 森本真祐
日本プロキャディー協会代表理事。谷口徹のキャディーとして賞金王、アン・ソンジュのキャディーとして賞金女王に導くなどツアー通算37勝。
- 佐藤賢和
2015年から石川遼の専属キャディーを務め、片山晋呉、渋野日向子らトッププロのバッグを担ぐ。
- 島中大輔
ツアー通算16勝。中島啓太のキャディーとして賞金王に導いたほか、大里桃子や、内田ことこのバッグを担ぐ
- 伊能恵子
池田勇太、片岡大育らのキャディーを務めた。日本地図を完成させた伊能忠敬の子孫で「測量のプロフェッショナル」の異名も。
- 渡辺宏之
古閑美保、諸見里しのぶらを優勝に導いたほか、倉本昌弘を2度のシニア賞金王に輝かせたトップキャディー。
- 小田亨
ツアー通算15勝。有村智恵のエースキャディー。他にも蟬川泰果、桑木志帆のキャディーも担当。
- 古賀雄二
渋野日向子、小祝さくら、吉田優利、桜井心那、テレサ・ルーなどを担当。多くのプロを優勝に導く。
- 石井恵可
片山晋呉を専属キャディーとして賞金王に導いたほか、イ・ボミ、谷口徹などのキャディーなどを担当。
- ほか未発表2名（近日発表予定）
番組情報
<番組名>
武井壮のゴルフバッグ担いでください
<放送日時>
毎週日曜日 午前10時～10時30分
＜放送局＞
テレビ大阪 テレビ北海道 テレビ東京 テレビ愛知 テレビせとうち TVQ 九州放送
＜番組ホームページ＞
https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/
＜公式YouTubeチャンネル＞全話無料配信中
https://www.youtube.com/@takei_golf/
＜TVer見逃し配信＞
https://tver.jp/series/srrcv2797s
この番組は、公式YouTubeチャンネルにて過去回すべてご視聴いただけます。
2025年12月10日に、武井壮のゴルフバッグ担いでください公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録者数が21万人を達成いたしました。引き続き、応援をよろしくお願い申し上げます。
公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@takei_golf