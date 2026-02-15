【武井壮のゴルフバッグ担いでください】初のリアルイベント開催決定！トッププロキャディー10名の直接指導でスコアアップ！さらに、武井壮とのラウンド&トークショー、豪華賞品まで！

テレビ大阪株式会社

2024年1月7日に放送を開始した「武井壮のゴルフバッグ担いでください(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/)」。百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が毎回、トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組です。

そしてこの度、ついに番組初となる "視聴者参加型" のリアルイベントの開催が決定いたしました！

その名も「武井壮のゴルフバッグ担いでください マネジメントチャレンジ2026～あなたのバッグ担ぎます～」。

(C)テレビ大阪

番組さながらにトッププロキャディーと一緒にラウンド！

戦略を立てながら、一流のコースマネジメントを学べる実践型ゴルフイベントです！

イベント詳細

※写真はイメージです。(C)テレビ大阪

当日は、一般ゴルファー1組3名で、全18ホールのうち9ホールは通常ラウンド、9ホールはプロキャディー1名がついてスコアマネジメントラウンドを行います。（全20組予定）

ラウンド前には、トップキャディーと学ぶ「事前講習」の時間もしっかりと確保されており、丁寧にスコアマネジメントを学ぶことができます。ヤーデージブックの用意もあり、ただ楽しめるだけでなく、知識やスキルがしっかりと身につくプログラムです。

イベントのお申し込みはこちらから！：https://pia.jp/v/golfbag26tvo/

※写真はイメージです。(C)テレビ大阪※写真はイメージです。(C)テレビ大阪

そして、今回参加するトップキャディーたちは、番組にたびたび出演している超豪華メンバーばかり。10名参加予定で、現時点（2026年2月15日）で発表されている7名は以下の通りです。

(C)テレビ大阪

また、上記7名に加え、石井恵可キャディーの参加も決定！

未発表の2名についても、後ほどイベントホームページにて発表いたします！お楽しみに。

さらに！通常9ホールのうち1ホールは、武井壮と一緒にラウンドを回ることができます！

まるで番組の世界にそのまま入り込んだような、"超体験型"イベントとなっております。

(C)テレビ大阪

ラウンド後には武井壮によるトークイベントも予定しており、「ここでしか聞けないレアトーク」が飛び出すかも!?

(C)テレビ大阪

また、参加された方全員への参加賞や、上位成績者への豪華賞品も予定しております！

楽しい特典が盛りだくさん！

イベント詳細は、ホームページ(https://www.tv-osaka.co.jp/event/golfbag_cup2026/)にて随時発表予定！続報をお待ちくださいませ！

開催概要

大会名称：武井壮のゴルフバッグ担いでください マネジメントチャレンジ 2026～あなたのバッグ担ぎます～

主催：テレビ大阪

開催日：2026年4月6日（月）※荒天の場合、延期となります。

会場：千葉夷隅ゴルフクラブ （所在地：〒298-0261 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588）

応募期間：2月15日（日）10時30分～3月8日（日）23時59分

募集人数：60名限定

※応募者多数の場合、抽選となります。

※「最大3名様まで」のグループ応募が可能です。

参加費：1人あたり45,000円（税込）

※プレーフィー・昼食代含む

※予備日も荒天中止となった場合、諸経費を差し引いて返金致します。

参加資格：

・18歳以上のアマチュアゴルファーであること

・ゴルフ場が定めるドレスコードを遵守できること

内容：

・トップキャディーによる事前講習（ヤーデージブック付き）

・全18ホールのラウンド(9ホールはプロキャディーによるマネジメント形式でラウンド、残り9ホールのうち1ホールは武井壮と一緒にラウンド)

・表彰式／武井壮のトークショー

表彰・商品：豪華賞品&参加賞をお楽しみに！

申込URL：https://pia.jp/v/golfbag26tvo/

その他、詳細はホームページにてご確認ください。

https://www.tv-osaka.co.jp/event/golfbag_cup2026/

出場者

■武井壮（番組MC）

アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート！ベスト69。

■一般参加者60名

■プロキャディー10名

※キャディー変更の可能性あり

※ラウンドするキャディーはご指名いただけません。

番組情報

- 森本真祐日本プロキャディー協会代表理事。谷口徹のキャディーとして賞金王、アン・ソンジュのキャディーとして賞金女王に導くなどツアー通算37勝。- 佐藤賢和2015年から石川遼の専属キャディーを務め、片山晋呉、渋野日向子らトッププロのバッグを担ぐ。- 島中大輔ツアー通算16勝。中島啓太のキャディーとして賞金王に導いたほか、大里桃子や、内田ことこのバッグを担ぐ- 伊能恵子池田勇太、片岡大育らのキャディーを務めた。日本地図を完成させた伊能忠敬の子孫で「測量のプロフェッショナル」の異名も。- 渡辺宏之古閑美保、諸見里しのぶらを優勝に導いたほか、倉本昌弘を2度のシニア賞金王に輝かせたトップキャディー。- 小田亨ツアー通算15勝。有村智恵のエースキャディー。他にも蟬川泰果、桑木志帆のキャディーも担当。- 古賀雄二渋野日向子、小祝さくら、吉田優利、桜井心那、テレサ・ルーなどを担当。多くのプロを優勝に導く。- 石井恵可片山晋呉を専属キャディーとして賞金王に導いたほか、イ・ボミ、谷口徹などのキャディーなどを担当。- ほか未発表2名（近日発表予定）(C)テレビ大阪

<番組名>

武井壮のゴルフバッグ担いでください

<放送日時>

毎週日曜日 午前10時～10時30分

＜放送局＞

テレビ大阪 テレビ北海道 テレビ東京 テレビ愛知 テレビせとうち TVQ 九州放送

＜番組ホームページ＞

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/

＜公式YouTubeチャンネル＞全話無料配信中

https://www.youtube.com/@takei_golf/

＜TVer見逃し配信＞

https://tver.jp/series/srrcv2797s

この番組は、公式YouTubeチャンネルにて過去回すべてご視聴いただけます。

2025年12月10日に、武井壮のゴルフバッグ担いでください公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録者数が21万人を達成いたしました。引き続き、応援をよろしくお願い申し上げます。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@takei_golf