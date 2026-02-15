【武井壮のゴルフバッグ担いでください】初のリアルイベント開催決定！トッププロキャディー10名の直接指導でスコアアップ！さらに、武井壮とのラウンド&トークショー、豪華賞品まで！

テレビ大阪株式会社

2024年1月7日に放送を開始した「武井壮のゴルフバッグ担いでください(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/)」。百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が毎回、トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組です。



そしてこの度、ついに番組初となる "視聴者参加型" のリアルイベントの開催が決定いたしました！


その名も「武井壮のゴルフバッグ担いでください マネジメントチャレンジ2026～あなたのバッグ担ぎます～」。



番組さながらにトッププロキャディーと一緒にラウンド！
戦略を立てながら、一流のコースマネジメントを学べる実践型ゴルフイベントです！



イベント詳細

当日は、一般ゴルファー1組3名で、全18ホールのうち9ホールは通常ラウンド、9ホールはプロキャディー1名がついてスコアマネジメントラウンドを行います。（全20組予定）



ラウンド前には、トップキャディーと学ぶ「事前講習」の時間もしっかりと確保されており、丁寧にスコアマネジメントを学ぶことができます。ヤーデージブックの用意もあり、ただ楽しめるだけでなく、知識やスキルがしっかりと身につくプログラムです。



イベントのお申し込みはこちらから！：https://pia.jp/v/golfbag26tvo/



そして、今回参加するトップキャディーたちは、番組にたびたび出演している超豪華メンバーばかり。10名参加予定で、現時点（2026年2月15日）で発表されている7名は以下の通りです。



また、上記7名に加え、石井恵可キャディーの参加も決定！


未発表の2名についても、後ほどイベントホームページにて発表いたします！お楽しみに。



さらに！通常9ホールのうち1ホールは、武井壮と一緒にラウンドを回ることができます！


まるで番組の世界にそのまま入り込んだような、"超体験型"イベントとなっております。



ラウンド後には武井壮によるトークイベントも予定しており、「ここでしか聞けないレアトーク」が飛び出すかも!?



また、参加された方全員への参加賞や、上位成績者への豪華賞品も予定しております！


楽しい特典が盛りだくさん！



イベント詳細は、ホームページ(https://www.tv-osaka.co.jp/event/golfbag_cup2026/)にて随時発表予定！続報をお待ちくださいませ！


開催概要

大会名称：武井壮のゴルフバッグ担いでください マネジメントチャレンジ 2026～あなたのバッグ担ぎます～


主催：テレビ大阪
開催日：2026年4月6日（月）※荒天の場合、延期となります。
会場：千葉夷隅ゴルフクラブ （所在地：〒298-0261 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588）


応募期間：2月15日（日）10時30分～3月8日（日）23時59分
募集人数：60名限定　


　　　　　※応募者多数の場合、抽選となります。
　　　　　※「最大3名様まで」のグループ応募が可能です。
参加費：1人あたり45,000円（税込）


　　　　※プレーフィー・昼食代含む
　　　　※予備日も荒天中止となった場合、諸経費を差し引いて返金致します。


参加資格：


・18歳以上のアマチュアゴルファーであること
・ゴルフ場が定めるドレスコードを遵守できること


内容：


・トップキャディーによる事前講習（ヤーデージブック付き）


・全18ホールのラウンド(9ホールはプロキャディーによるマネジメント形式でラウンド、残り9ホールのうち1ホールは武井壮と一緒にラウンド)


・表彰式／武井壮のトークショー


表彰・商品：豪華賞品&参加賞をお楽しみに！
申込URL：https://pia.jp/v/golfbag26tvo/



その他、詳細はホームページにてご確認ください。


https://www.tv-osaka.co.jp/event/golfbag_cup2026/


出場者

■武井壮（番組MC）


　アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート！ベスト69。


■一般参加者60名
■プロキャディー10名　


　※キャディー変更の可能性あり


　※ラウンドするキャディーはご指名いただけません。


- 森本真祐
日本プロキャディー協会代表理事。谷口徹のキャディーとして賞金王、アン・ソンジュのキャディーとして賞金女王に導くなどツアー通算37勝。
- 佐藤賢和
2015年から石川遼の専属キャディーを務め、片山晋呉、渋野日向子らトッププロのバッグを担ぐ。
- 島中大輔
ツアー通算16勝。中島啓太のキャディーとして賞金王に導いたほか、大里桃子や、内田ことこのバッグを担ぐ
- 伊能恵子
池田勇太、片岡大育らのキャディーを務めた。日本地図を完成させた伊能忠敬の子孫で「測量のプロフェッショナル」の異名も。
- 渡辺宏之
古閑美保、諸見里しのぶらを優勝に導いたほか、倉本昌弘を2度のシニア賞金王に輝かせたトップキャディー。
- 小田亨
ツアー通算15勝。有村智恵のエースキャディー。他にも蟬川泰果、桑木志帆のキャディーも担当。
- 古賀雄二
渋野日向子、小祝さくら、吉田優利、桜井心那、テレサ・ルーなどを担当。多くのプロを優勝に導く。
- 石井恵可
片山晋呉を専属キャディーとして賞金王に導いたほか、イ・ボミ、谷口徹などのキャディーなどを担当。
- ほか未発表2名（近日発表予定）

番組情報


<番組名>


武井壮のゴルフバッグ担いでください


<放送日時>


毎週日曜日　午前10時～10時30分


＜放送局＞　　


テレビ大阪　テレビ北海道　テレビ東京　テレビ愛知　テレビせとうち　TVQ 九州放送


＜番組ホームページ＞


https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/


＜公式YouTubeチャンネル＞全話無料配信中


https://www.youtube.com/@takei_golf/


＜TVer見逃し配信＞


https://tver.jp/series/srrcv2797s


この番組は、公式YouTubeチャンネルにて過去回すべてご視聴いただけます。

2025年12月10日に、武井壮のゴルフバッグ担いでください公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録者数が21万人を達成いたしました。引き続き、応援をよろしくお願い申し上げます。


公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@takei_golf