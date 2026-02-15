『らくたま』門前仲町駅徒歩2分×新築店舗ビル開発――『らくたま37号（富岡新築：フェーズ2）』本日公開（想定年利10%・抽選・2月18日に1日限定で募集予定）
不動産クラウドファンディング『らくたま』（運営：株式会社フロンティアグループ）は、東京都江東区・門前仲町エリアにおける新築店舗ビル開発プロジェクト（フェーズ2）として、『らくたま37号（富岡新築プロジェクト：フェーズ2）』を本日公開しました。
本ファンドは、想定年利10.0%／運用期間218日（約7ヶ月）のキャピタル型ファンドとして、2026年2月18日（1日限定）・抽選方式で募集します。あわせて、土地・建物を一体で売却し同時償還する基本方針や、売却に至らない場合の対応（統合ファンドの組成／買戻し検討）までを明示し、投資の不確実性を抑える設計としています。
なお、本ファンドは一般の方もご応募いただけますが、らくたま33号ファンドで所定条件を満たした方には「優先参加権＆当選ライツ」が付与され、一般応募に比べ当選確率が高くなる仕組みを採用しています。そのため、優先参加者の応募状況によっては、優先参加分のみで募集金額が満額に達し、一般応募分の当選枠が発生しない場合があります（満額未達の場合に限り、残枠について一般応募の中から抽選で当選者を決定します）。
詳細は、らくたま37号ファンドの募集ページをご覧ください。
らくたま37号（ファンド募集ページ） :
https://rakutama.jp/projects/37
