株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は、2026年シーズンにおいて、2026全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦するTEAM IMPULへのスポンサー活動を継続することをお知らせいたします。



WECARSは昨年から、モータースポーツの発展と若手ドライバーの育成支援を目的としてTEAM IMPULを応援してまいりました。

2026年シーズンにおいても引き続き同チームをサポートし、さらなる競技力向上とレースシーンの活性化に貢献してまいります。

そして、本活動を通じて培われる最先端技術への知見や現場での学びを、当社の事業領域にも積極的に活かし、お客様へより高品質なカーライフ体験をお届けしていく所存です。

2026年シーズン仕様のカラーリング

概要

チーム名：WECARS IMPUL with SDG

ドライバー：19号車 ザック・オサリバン（Zak O'Sullivan イギリス）

マシン名：WECARS IMPUL with SDG SF23

また、本年もTEAM IMPULとは単なるスポンサー契約にとどまらず、WECARS店舗におけるフォーミュラカーの展示やミニ四駆WECARS CUP等のイベント開催、IMPUL製品の取り扱い、人的交流等、幅広い取り組みを行っていく予定です。本パートナーシップを通じて、モータースポーツ文化の発展に寄与するとともにWECARSのブランド認知の拡大をはじめとした企業価値向上に努めてまいります。

＜SUPER FORMULA＞

前身となる全日本F2000選手権、全日本F2選手権、全日本F3000選手権、全日本選手権フォーミュラ・ニッポンとして50年以上の歴史を持つ、 F1に次ぐ速さをもつ国内最高峰のフォーミュラレースシリーズ。マシンに性能の差が無いイコールコンディションで戦い、ドライバーはF1参戦に必要な「スーパーライセンス」が最短2年で取得可能。観客数・ファンも年々増しており、国内のみならず、世界でも注目されているトップカテゴリーのレースの一つ。

＜ホシノレーシング TEAM IMPUL＞

会社名：有限会社ホシノレーシング

本社所在地：静岡県御殿場市神場２-３５

事業内容：モータースポーツ競技会への参戦およびマネジメント、競技車両の整備を行う。レーシングチーム TEAM IMPULを運営。現役時代優勝131回を誇る星野一義氏が、1983年に設立したレーシングチーム。スーパーフォーミュラならびにスーパーGT500の両カテゴリーでは数々のタイトルを獲得。直近では2022年はスーパーGT500シリーズで、ドライバー・チームともにチームインパルがシリーズチャンピオンに輝く。2023年からは星野一義氏が総監督、星野一樹氏が監督としてチームを統率し、スーパー耐久も加わり各レースへ出場。

＜WECARS＞

会社名：株式会社WECARS

本社所在地：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

事業内容：国産車、外国車の中古車・新車販売および車両買取業務、車検・一般整備および鈑金塗装業務

2026 SUPER FORMULA レース予定

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176464/table/17_1_05502caa33a15ad1a4822552c55b1280.jpg?v=202602150251 ]

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/