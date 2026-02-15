UP-Tから高発色×全面デザイン対応のマフラータオルが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、「高発色 全面印刷 プリンタブルマフラータオル（Wundou）」が新登場しました！

写真・文字・グラデーションなどを色鮮やかに再現できる昇華プリント対応のタオルで、表面ポリエステル×裏面コットンの2層構造により、プリントの美しさとタオル本来の吸水性・肌ざわりを両立しています。

ライブ・イベントの定番応援グッズとしてはもちろん、スポーツチームのオリジナルタオルや企業ノベルティとしても最適。ホワイトベースで全面プリント対応なので、デザインの自由度も抜群です。

サイズは約20×110cmと実用的で、首にかけても広げても映える仕上がり。チームカラーや推しカラーで統一すれば、一体感を演出できるアイテムとしても活躍します。

もちろん、写真やイラストを使ったオリジナルデザインも自由自在。あなただけの“映える”1枚をつくってみてください。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/IT2832

カラー：全1色（ホワイト）

素材：表面 ポリエステル50%／裏面 コットン50%

サイズ：約縦20cm × 横110cm

通常価格：2,453円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作