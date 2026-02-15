Chilli Beans.とPenthouseによる対バンライブ！MTVによるライブシリーズ「Cross-stage」で開催決定！

株式会社エニー

株式会社エニーはぴあ株式会社と共同で、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」の協力のもと、4月5日（日）に豊洲PITでライブイベント「Cross-stage Vol.2: Chilli Beans. × Penthouse」を開催いたします。

「Cross-stage」は、MTVがお届けするライブシリーズ。共にシーンを築き上げてきた同志や、慕いあっている先輩・後輩の関係性、ジャンルは違えど同じ熱を持ったアーティストなど、共鳴し合う2組が共演(Cross)する対バンライブとなり、2025年10月にAqua TimezとTOMOO出演による第一弾を開催しました。

今回、第二弾開催として出演するのは、次世代のポップロックシーンを牽引する3ピースバンド「Chilli Beans.」と、3月には初の日本武道館ライブを控えている6人組”シティソウル”バンド「Penthouse」。初の共演となる2組の対バンライブは、貴重なステージになることは確実です。

チケットは2月16日（月）20時より各アーティストのファンクラブ先行受付、2月21日（土）よりプレイガイド先行受付を開始いたします。

＜Chilli Beans. コメント＞

Penthouseさんのライブをフェスで初めて見た時に、とても華やかなステージに心が惹かれました。

今回、このような形で共演できることになり嬉しく思います。チリビらしく楽しみたいと思います。

＜Penthouseコメント＞

「lemonade」がリリースされた時から素敵なバンドだなと思って聴いていました。

何度かフェスでご一緒させていただき、その自由でグルーヴィーなパフォーマンスが印象的で、今回2マンライブという形でご一緒できるのがとても嬉しいです！最高のステージにしたいと思います！

Penthouse ボーカル 大島真帆

＜イベント概要＞

・ イベント名：Cross-stage Vol.2: Chilli Beans. × Penthouse

（公式HP：https://www.mtvjapan.com/event/cross-stage/02/）

・ 開催日時：2026年4月5日（日）15:30開場／16:30開演（予定）

・ 会場：豊洲PIT (東京都江東区豊洲6-1-23)

・ 出演：Chilli Beans. / Penthouse（ABC順）

※本イベントへの出演に際しましては、Pf.角野、Dr.平井の出演はございません。サポートメンバーを迎えての出演を予定しております。

・ 主催：株式会社エニー／ぴあライブクリエイティブ株式会社

・ 制作／運営：ぴあライブクリエイティブ株式会社

・ 企画：MTV Japan

＜チケット情報＞

・オールスタンディング：6,800円（税込）※ドリンク代別途

【ファンクラブ先行受付】

2月16日（月）20:00～2月19日（木）23:59

・Chilli Beans. Officialファンクラブ「Club Beans.」

https://chilli-beans.com/feature/entry

・Penthouse Official Fanclub「Pentclub」

https://pentclub.jp/

【プレイガイド先行 (チケットぴあ・抽選)】

2月21日（土）12:00～3月1日（日）23:59

https://w.pia.jp/t/crossstage-vol2/