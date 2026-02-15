【本日発行】フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』2月15日号の表紙・巻頭特集は「back number」＆「DREAMS COME TRUE」！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』2026.2.15号を、2月15日(日)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。

ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテイメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーです。

今回、『月刊ローチケ』の表紙を飾るのは、初のスタジアムツアーが5月より開催される「back number」。そして『月刊HMV&BOOKS』には、9年ぶり19枚目のアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を３月18日(水)に発売する「DREAMS COME TRUE」が登場！



そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

ぜひお近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。

【今月のおすすめコンテンツ】

●back number

2025年は「ブルーアンバー」「ある未来より愛を込めて」「幕が上がる」とリリースが続いたback number。「どうしてもどうしても」はNHKウインタースポーツテーマソングとして注目を集めています。ライブのなかった昨年を経て、今年は初のスタジアムツアーが5月より開催されます。まだライブで披露されていない2025年の楽曲がスタジアムにどのような情景を描くのか、期待が膨らみます。

●DREAMS COME TRUE

DREAMS COME TRUEが、9年ぶり19枚目のアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を3月18日(水)に発売。曲順や曲間までこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と語る“CDファーストチャレンジ”から、初めての試みとなるユーザーがチョイスできる全7形態まで紹介します！

●本誌独占インタビュー

・ポルノグラフィティ

”種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める”というキャッチコピーがつけられた2026年のポルノグラフィティのロードマップ。アルバムに収録される楽曲を先んじてライブで披露し、まさに種が水を得るようにライブツアーで成長した楽曲たちがどのようにアルバムに結実していくのか。この1年に向けての想いをおふたりに伺いました。

・日向坂46【撮りおろし】

1月28日(水)にニューシングル「クリフハンガー」をリリースした日向坂46。キャプテンの高橋未来虹さんと「クリフハンガー」センターの大野愛実さんに、4月に4年連続で横浜スタジアムにて開催される『7回目のひな誕祭』についてや日向坂46として伝えたいことなどをインタビューしました！

・緑黄色社会

4月25日(土)・26日(日)にバンドの地元・愛知県で開催される主催対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』。緑黄色社会がラブコールを送るアーティストとの”お祭り”は幅広い世代が楽しめる絶妙さ。2度目の開催の決め手やリョクシャカならではの世代を超えたラインナップについて、4人にお話を伺いました。

・Litty（POP YOURS 2026）

今年で開催5年目を数える国内最大級のヒップホップ・フェス『POP YOURS』。2026年は開催日を2日から3日へと拡大し、さらにパワーアップしての開催となります。今回『POP YOURS』に初めて参加する新鋭フィメールラッパーLittyさんに、ラインナップに選出された喜びやステージへの期待などお話しいただきました。

・CHEMISTRY

1999年から2001年にかけて行われた『ASAYAN超男子。オーディション』で約2万人の候補者の中から選ばれ、2001年3月にシングル「PIECES OF A DREAM」でデビューしたCHEMISTRYが25周年を迎えます。25周年イヤーを記念して開催する全国ホールツアー『The 2 Pulse』を前に、意気込みを伺いました！

・相川七瀬

2024年11月にキックオフした相川七瀬さんのデビュー30周年イヤープロジェクト。2025年には2枚のミニアルバムをリリースし、2本のツアーを完遂するなど、大充実の時間を駆け抜けてきた彼女に、7月から始まる全国ツアーや約28年ぶりとなる日本武道館公演についてお話しをお聞きしました。

・w-inds.

日本を中心にダンスボーカルユニットとして数々の偉業を成し遂げてきたw-inds.が、3月からデビュー25周年の『GOLDEN YEAR』をスタートさせます。デビュー日となる3月14日(土)からは全国ツアーが開幕！ツアーでは楽曲はすべて原曲キーで歌い、当時の振りの再現にこだわるという彼らにその想いを伺いました。

・シド

シドが実に8年ぶりとなる大規模なライブハウスツアーを開催します。ツアータイトルの『いちばん好きな場所』は、かねてより彼らが大規模なライブハウスツアーや、バンドにとって重要な節目となる公演で掲げていたもの。彼らにとってライブハウスとは改めてどんな場所なのでしょうか？

・Plastic Tree

Plastic Treeが27年のメジャーデビュー30周年に向けて展開しているアニバーサリーイヤープロジェクト。Act.3では『シロクロニクル』と『剥製』という対照的な2作にフィーチャーしたツアーが行われます。質感も制作背景も大きく異なるこの2枚のアルバムをフィーチャーする理由とは?

・アルルカン

昨年バンド名を結成当初の表記へと改名することを発表し、バンドとして新章を歩み出したアルルカン。ニューアルバムを３月25日(水)に発売し、４月からは全26公演におよぶ全国ツアーも開催します。いつしか生きづらさを感じる人々の心の救世主となっていった彼らが、このライブで持ち帰ってほしい”薬”とは？

・Conton Candy

全員が2002年生まれの3ピースロックバンドConton Candy。飛躍の年となった2025年を経て、今年最初の楽曲「Rookies」はTVアニメ『メダリスト』の第2期エンディング主題歌に。5月から全国ツアーが開催される彼女たちに、Conton Candyのライブの魅力などを伺いました！

・yutori

昨年4月にシングル「スピード」でメジャーデビュー。勢いそのままにミニアルバムや配信シングルを立て続けにリリースし、フェスでも抜群の存在感を示してきたyutori。ロックシーンで一気に頭角を現してきた4人に、3月から開催される全国9カ所を巡るワンマンツアーについてお話を伺いました。

・Chimothy→（SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026 -MONSTER baSH × I(ハート)RADIO 786-）

『SANUKI ROCK COLOSSEUM』は2010年から香川・高松で開催されているサーキットイベント。高知出身のバンドChimothy→に、2024年のオープニングアクトでの初出演や昨年の本編出場、今年やってみたいことや、四国出身のバンドだからこそ感じる四国感などについて語っていただきました!

・上田佑吏（COMING KOBE26）

港町・神戸を代表するチャリティー音楽イベント『COMING KOBE』。阪神淡路大震災の被害と教訓を語り継ぐというテーマのもと、2005年の初開催から豪華アーティストの出演かつ入場無料というスタイルを貫き、今年で22回目を迎えるイベントの現在地について、実行委員会の上田佑吏さんにお話を伺いました。

・柿澤勇人＆吉沢亮（ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』）【撮りおろし】

ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が日本初上陸。主人公エヴァンを演じる柿澤勇人さんと吉沢亮さんに出演が決まった時のお気持ちやエヴァンという人物の印象についてお話しいただきました。

・野村萬斎＆大槻裕一（－能 狂言－『日出処の天子』）【撮りおろし】

山岸凉子の名作漫画を原作とした-能 狂言-『日出処の天子』の26年公演が決定。昨年行われた初演の振り返りや、再演に向けてのお話を野村萬斎さんと大槻裕一さんにお伺いしました。

・若村麻由美（パルコ・プロデュース 2026『メアリー・ステュアート』）【撮りおろし】

舞台『メアリー・ステュアート』でエリザベス1世を演じる若村麻由美さん。「固い鎧を着ているようなイメージ」と語りつつ、宮廷での孤独や覚悟に“より人間的な部分”を感じたとご自身が演じるエリザベス１世に対する印象や意気込み、作品の魅力についてお話しいただきました。

・奥田いろは＆小南満佑子（ミュージカル『レイディ・ベス』）

キャストを一新して上演となるミュージカル『レイディ・ベス』でエリザベス1世役をダブルキャストで務める乃木坂46の奥田いろはさんと小南満佑子さんに出演が決まった時のお気持ちや『レイディ・ベス』について感じたことをインタビューしました。

・望海風斗＆和希そら（ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』）【撮りおろし】

６月に日本初演となる、スペイン映画の傑作を原作にしたミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』。今作に出演する望海風斗さんと和希そらさんに作品への印象や、今回が初共演となるお二人がお互いに抱く印象についてお話しいただきました。

・木津つばさ＆安井一真＆山本一慶（劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT）【撮りおろし】

『あんさんぶるスターズ！！』の大型リアルイベント〈あんスタ10thフェス〉にて上演される劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACTに出演する木津つばささん・安井一真さん・山本一慶さんに本シリーズの魅力や作品に対する意気込みをお話しいただきました。

・松岡昌宏＆ピエール瀧＆金沢知樹（ラジオドラマ×舞台 マルチ・プラットホームプロジェクト『はがきの王様』）

舞台『はがきの王様』で主人公の元ハガキ職人を演じる松岡昌宏さんとラジオパーソナリティ役のピエール瀧さん、そして作・演出を手がける金沢知樹さんに、公演へ向けた意気込みを伺いました。

・高橋大輔（滑走屋 ～第二巻～）

高橋大輔さんがアイスショー『滑走屋 ～第二巻～』を福岡で開催。自身が「こういうのを見てみたい」と思い描いてきた世界観で、氷上ならではのスピード感や物語性を追求。作品への想いを語っていただきました。

・さんちゃんく！

好きなことを発信し、それを生業にする―そんな生き方が、少しずつ当たり前になりつつある一方で、その裏側がどんな日常なのかを知る機会は、意外と少ない。楽しいことばかりなのか、苦悩や不安はないのかなど。人気ゲーム『マインクラフト』の実況を中心に活動するYouTuberグループ「さんちゃんく！」さん。画面の向こう側で生きていくことを選んだ３人に、ユニットになったきっかけから、集まったときにどんなお話をしているのかなどインタビューしました！

●ライブレポート

・McGrady

●好評連載！

・三鷹の森ジブリ美術館

・ジブリパーク

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

