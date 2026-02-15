持った瞬間、違いがわかる。全面すべり止め加工で指が吸いつくようにフィット。極細1.5mm箸先で使いやすさを追求したチタン『無玄箸』誕生

TRUELABO

TRUELABO(トゥルーラボ)

すべりにくい、転がりにくい、手になじむ。

使いやすさを追求したチタン『無玄箸』。

・応援購入サービス： Makuake

・期間日時 ： 2026年2月15日（日）11:00 ～2026年4月5日（日）22:00

・プロジェクトURL https://www.makuake.com/project/titanhashi01/

・販売価格：シングル12,800円（税込） ペア24,800円

※ Makuake特別価格（最大33％off）の商品も数量限定でご用意しております。

1. 無玄箸の特徴

1.5mmの超精密箸先が「食べにくさ」を解決

食卓で「うまく掴めない」「崩れてしまう」そんな経験ありませんか？

味は美味しいのにうまく扱えない。それだけで、せっかくの食事が少し残念に感じてしまうことも。

「せっかくの料理を一番美味しく食べたい」

そんな声に応えたいという思いから、“食べやすさ”にこだわったチタン箸“無玄”が完成しました。

2. チタン箸の表面を「マット仕上げにした理由」

鏡面磨き仕上げは、チタンの金属らしい美しい見た目ですがお箸を持った時にツルツル滑りやすく指紋や傷も目立つことが課題でした。

そこで、食べやすさを追求するためにお箸全面に微粒子ブラスト加工を施し、滑りにくく疲れにくいを実現。ツルツル麺もネバネバオクラも滑らずしっかりつかめる！

3. 医療機器にも使われる信頼できる素材の国産チタン 医療機器にも使われ信頼できる素材の国産チタン

航空宇宙や医療用途で求められる信頼性の高い“衛生的・高品質チタン”。

しかしチタンは硬く、加工が難しいと言われていますが優れた加工技術で実現できたお箸です。

4. 無玄箸誕生の背景

食べにくいお箸とは、持ちやすさも重要ですが箸先が重要なのではないか・・・

食べにくいお箸の問題は、持ちやすさだけでなく、箸先の形状にも大きく関わっています。

細かい作業には、精密な先端を持つ道具が欠かせません。

しかし、木製やプラスチック製の箸では、箸先を細く仕上げると「欠け」や「割れ」が起こりやすくなります。

そこで、耐久性に優れ、精密な仕上げが可能なチタン素材が最適だと考えました。

使用テストを重ね、数十通りの試作を繰り返しながらたどり着いたのが、無玄箸です。

本製品をつくるメーカーは、福井県で20年以上にわたり高品質の医療機器・時計部品を製造してきたチタンの技術者集団。

手間を惜しまぬ姿勢で純チタン無垢材を選定し、技と時間を注いだ“鍛造・プレス・研磨・マット加工”など合計48時間以上の工程を心を込めて施し完成させた、こだわりの一膳です。

5. ギフトにも

2サイズお選び頂けます。◇23cm ◇21.5cm

ペア箸（夫婦箸）もご用意

Titanium ロゴ入り

