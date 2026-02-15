【調査レポート】男性の99.1％が「女性の全身脱毛」に好意的と回答

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する女性脱毛サロンストラッシュは、10代～40代の男性112名を対象に「『女性の脱毛』に関するアンケート調査」を実施。その結果、約99.1%*¹の男性が『女性の脱毛』に好意的であることが分かりました。

│印象を左右する？男性から見た女性脱毛のイメージ

近年、脱毛は一般的なものとなりつつあり、世の中全体で美容や身だしなみへの意識が高まってきています。

そこで、今回は男性の目線から『女性の脱毛』のイメージを調査しました。

結果として、男性の88％*¹が脱毛している女性に対して「清潔感がある」「美意識が高い」と感じると回答しており、脱毛によって好印象を与えることが分かりました。

ムダ毛の処理は単なる美容習慣ではなく、第一印象や好感度にも影響を与える要素の一つになっていることが明らかになりました。

｜調査サマリー

◆ 脱毛をしている女性と脱毛していない女性では印象に違いがありますか？

【調査結果】：違いを感じている男性が約9割

◆ 脱毛をしている女性に対して、どのような印象を持ちますか？（複数回答可）

【調査結果】：「清潔感がある」「美容意識が高い」など好印象につながる結果に！

男性から見て、脱毛をしている女性には好印象を抱く傾向があることが明らかになりました。

特に「清潔感」は男女ともに重要視されており、第一印象を左右する大切なポイントといえます。

◆ 女性が脱毛していなくて‘’残念に感じた‘’部位は？（複数回答可）

【調査結果】：1位はダントツで脇！回答された112名の内、約7割が脇と回答。

調査では、脇や脚などの“見えやすい部位”が上位にランクイン。

見えやすい部位ほど自己処理の回数が増えやすく、毛穴のポツポツ感や肌荒れが気になってしまうことも。全身脱毛をすることで自己処理の手間を減らせるだけでなく、肌への負担を抑えることにもつながります。

◆ 恋人やパートナーに「脱毛してほしい」と思う部位は？（複数回答可）

【調査結果】：1位脇、2位脚

恋人やパートナーに脱毛してほしいと思うパーツは、脇や脚など日常的に気になりやすい部位のほか、自分ではなかなか自己処理が難しい部位も挙がっています。

無理に自己処理を行うと、肌トラブルにつながってしまうこともあるため、自己処理が難しい部位こそ脱毛サロンでの脱毛がおすすめです。

◆具体的に、女性のムダ毛について気になった経験があれば教えてください。（任意回答）

「女性と一緒にいるときに、ヒゲやワキ毛があると『無い方が清潔に見えるな』と感じることがあります。男性もですが、毛が無い方がより清潔感があるように思います。」(20代前半・男性)

「微妙に脱毛し切れていない毛が余計気になった」(20代後半・男性)

「飲み会で隣に座った女性と話しているとき、ふと鼻下にうっすら毛が見えてしまい、気になったことがあります。一度気づくとその部分ばかり見てしまって、印象に残ってしまいました。」(20代後半・男性)

「産毛程度だが、口周りや鼻下に毛が生えているのをみて、ぎょっとしてしまったことがあります。」（20代前半・男性）

脱毛は本来、自分が心地よく過ごすための選択です。

ですが、せっかく整えるなら、周りからも「清潔感がある」と好印象につながるのは嬉しいポイントかもしれません。

｜【大手女性脱毛サロン4社のうち、Google口コミ件数No.1*²】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*³を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*³を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*⁴」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*²全国を対象に、店舗数50店舗以上の女性脱毛サロン4社（ストラッシュ ／ラココ／エステティックTBC／ジェイエステティック ）を調査。2025年10月16日時点で、Googleマップ上に表示される各サロン全店舗の口コミ数を合計し、弊社にて比較した結果に基づく。

*³2025年1月時点の累計実績

*⁴「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に

肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁵・毛穴の引き締め

*⁵年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

