脱・税理士スガワラくん、モータースポーツ事業に参入！共に創り上げるスポンサー制度を開始！

スガワラくんレーシング株式会社

この度、1７７万人を超えるメディアを持つ、ビジネス系TOPYouTuber、脱・税理士スガワラくんこと、SMG経営株式会社CEOの菅原由一は、「スガワラくんレーシング株式会社」を設立し、モータースポーツチーム「スガワラくんレーシング」を発足しました。



発足に伴い、個人・法人を対象としたスポンサー制度を新たに開始いたします。


本スポンサー制度は、これまで一部の企業や関係者に限られがちだったレーシングチームのスポンサー参加を、より多くの人が参加できる形で実現することを目的としています。



■ 背景


モータースポーツは、高度な技術と情熱が求められる一方で、資金面や関わり方のハードルが高く、 「観る側」と「走る側」が明確に分かれてきました。



また、スポンサーリターンにおいても、ビジネス的なリターンを得られることが少なく、ロゴ掲載や食事会といった表面的なものが多い事実があります。



スガワラくんレーシングでは、 応援すること自体がチームを前に進める力になる、また、大口の法人スポンサーの方には、最大限のリターンを共有できる、そんな関係性を作りたいと考え、今回のスポンサー制度を立ち上げました。



■ スポンサー制度について

スポンサー制度は、


気軽に誰でも参加できる「一口スポンサー」　年間55,000円(税込)


企業・事業者向けの「法人スポンサー」 年間11,000,000円～(税込)


の2軸で構成されています。



一口スポンサーは、
モータースポーツや、スガワラくんを応援したい個人や小規模事業者でも参加しやすい仕組みとなっており、チームの活動を継続的に支える存在として位置づけています。



法人スポンサーについては、
単なる広告枠としてではなく、チームの思想や挑戦に共感し関わってもらうをことを重視しています。一緒にモータースポーツを盛り上げながら、誰でも挑戦できる日本社会にしていきましょう。





鈴鹿サーキットにて練習走行

◼︎スポンサーリターン


1.気軽に誰でも参加できる「一口スポンサー」　


応援ユニフォーム・スポンサー限定メルマガ・年次活動レポート送付・限定動画の閲覧



＜菅原が運営するSMG塾生特別特典＞


マシンにロゴ掲載 *モザイクアート内



2.企業・事業者向けの１３社限定「法人スポンサー」


一口スポンサーの特典に加えて、


マシンロゴ掲載・レーシングスーツロゴ掲載・サブチャンネルにてコラボ動画


脱・税理士スガワラくんのメインチャンネルの「本日のおまけ」にて企業紹介


貴社 YouTubeチャンネルにてコラボ動画・SNSでの貴社サービスPR・経営陣ディナーの招待


スガワラくんの自社肖像権起用(HPや資料等にお使いい頂けます)


講演会無償登壇・対面決算書診断・ゴルフコンペ参加権



など、代表である菅原のSNSメディアをフルに活用した、最大限のリターンをご用意させて頂いております。士業とのコラボや、認知度を上げたい企業様、自社サービスの信頼性を高めたい企業様は、是非、一度お問い合わせください。



挑戦を共に歩んでいただける企業様を募集しております。



＊プランによりリターン提供や頻度が異なるため、詳細はお問い合わせください。



鈴鹿サーキットにて走行練習

鈴鹿サーキットにて走行練習

■ スガワラくんレーシングが目指すもの


スガワラくんレーシングは、速さや結果だけを追い求めるチームではなく、挑戦する姿勢や過程も含めて共有できるチームでありたいと考えています。スポンサー、ファン、関係者が同じ目線でレースを見つめ、応援できる。そんなチーム文化の構築を目指しています。



経営理念は「共創」です。




富士スピードウェイにて走行練習
■ 代表菅原よりコメント

「レースはドライバーだけで走るものではありません。応援してくれる人、支えてくれる人がいて初めて成立するものです。今回の挑戦を通して、一緒に走り成長する過程までも共有できたら嬉しいです。」





■ 詳細・参加方法


スポンサー制度の詳細については、以下よりご確認、お問い合わせください。
法人スポンサー　https://c-sponsor.sugawara-kun-racing.jp(https://c-sponsor.sugawara-kun-racing.jp)


一口スポンサー　https://s-sponsor.sugawara-kun-racing.jp(https://s-sponsor.sugawara-kun-racing.jp)



■ 会社概要


会社名：スガワラくんレーシング株式会社


代表者：菅原由一


住所：愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30名古屋三井ビル本館7F


活動内容：モータースポーツ競技参戦


お問い合わせ：info@sugawara-kun-racing.jp


担当：岩佐やすか


＜脱・税理士スガワラくんSNS＞


YouTube：https://www.youtube.com/@datu-sugawara


X：https://x.com/sugawara11
Instagram：https://www.instagram.com/sugawara.smg4(https://www.instagram.com/sugawara.smg?igsh=d3VlNjBmcm1wZ3U4)


TikTok：https://www.tiktok.com/@smgsugawara(https://www.tiktok.com/@smgsugawara?_r=1&_t=ZS-93tBlq8B60L)



＜菅原の運営しているSMG経営塾はこちら＞


https://dathu-zeirishi.com/smg3d/