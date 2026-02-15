度重なる”万バズ”！ ネットを賑わす最高級ビジュアル。AKB48の新センター・伊藤百花が表紙を務める、blt graph.vol.114限定版の表紙が解禁。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.114限定版」を2月20日（金）に発売。セブンネットショッピング、TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）でご予約いただけます。

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

2月20日（金）発売の「blt graph.vol.114」に、AKB48の伊藤百花が初登場する。また、限定版の表紙を飾ることも決定、本日その表紙絵柄が解禁された。

伊藤は、‘24年3月に19期生としてデビュー、2月25日（水）リリースの67thシングル「名残り桜」で初センターに指名され、加入からわずか約1年9ヶ月での快挙を成し遂げた。また、SNSでは幾度となくハイレベルなビジュアルが話題となり”万バズ”を記録し、新曲「名残り桜」を初披露した歌番組のOA後もまた、何度目かの”大バズり”。「AKB48最強センターが誕生した」とネットを騒然とさせた。

そんな背景もあり、今回の撮り下ろしでは、ひたすら“顔面力”で勝負する12Pに。浮世離れした美しさはもちろん、そこから繰り出される素直な表情など収録し、“バズの理由”を直感的に感じられる仕上がりとなった。表紙には、数ある候補の中から、伊藤が何か言いたげにこちらを見つめるカットを採用。目に光を取り込んで輝いているのが印象的な１枚だ。

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

インタビューでは、「今以上に多くの人に見つかってブレイクしたい」と話す一方、注目されることへの怖さ、グループとしてこれから先に待ち受けるであろう困難など、正直に話してくれた。

限定版は、セブンネットショッピングとTSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）にて数量限定で予約受付中。各法人で異なるポストカード特典も用意しているので、お見逃しなく。

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

blt graph.vol.114限定版、発売決定！

対象法人にて伊藤百花（AKB48）が表紙を飾る『blt graph.vol.114限定版』の発売が決定しました！

表紙：伊藤百花（AKB48）

価格：1,480円（本体1,345円）（税10%）

※『blt graph.vol.114限定版』には別冊付録が付きません。ご了承ください。

※通常版の表紙人物は藤嶌果歩（日向坂46）となります。

※表紙・裏表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容となります。

※限定版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

【対象店舗】

１.セブンネットショッピング

購入特典：伊藤百花（AKB48） ポストカードA 1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107682992

２.TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）

購入特典：伊藤百花（AKB48） ポストカードB 1枚

※ポストカード絵柄はSHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHIで共通となります。

・ SHIBUYA TSUTAYA

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1785.html

・ TSUTAYA EBISUBASHI

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/bltgraph0220.html

＜注意事項＞

※2月15日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「blt graph.vol.114限定版」

●発売日：2026年2月20日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●価格：1,480円

●表紙：伊藤百花（AKB48）

●発行：東京ニュース通信社

※表紙・裏表紙以外は、＜blt graph.vol.114＞と同じ内容となります。

※別冊付録の特大ポスター2種は付きません。

セブンネットショッピング、TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



