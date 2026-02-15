fav me、繰り返す愛の言葉に心掴まれる″片思い″ラブソング「君が好きだ」リリース

昨年12月にデビュー8ヶ月で初のホール単独公演を成功させ、1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』がオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得するなど、アイドルシーンでネクストブレイクとして注目を集めるfav meが、16thデジタルシングル「君が好きだ」を2026年2月15日（日）に配信リリースした。




新曲「君が好きだ」は、淡くて残酷、それでも美しい”片思い”の瞬間を切り取ったラブソング。届かないと分かっていても惹かれてしまうーーそんな恋のやさしさと痛みを抱えたまま、それでも前に進もうとするヒロインの心情を歌声に乗せて切実に描く。「好きで好きでたまらない」という抑えきれない感情を繰り返すサビパートは、聴く人の心に強く響く。



なお、fav meは5月18日（月）に東京・豊洲PITにてデビュー1周年公演『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』を開催。2月14日（土）よりチケット先行受付が開始された。



＜楽曲リリース概要＞







fav me 16th Digital Single「君が好きだ」


配信日：2026年2月15日（日）


配信URL：https://peakspot.lnk.to/Kimi_ga_sukida



＜デビュー1周年公演情報＞


『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』


日程：2026年5月18日（月）


会場：東京都　豊洲PIT


時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30


チケットはこちら：https://w.pia.jp/t/favme-san/



＜fav meライブ情報＞


fav me 女性限定ライブ「White Day(ハート)me」


日程：2026年3月14日（土）


会場：東京都　飛行船シアター



fav me 男性限定ライブ「Loud me Night」


日程：2026年3月20日（金）


会場：東京都　duo music exchange



チケットはこちら：https://w.pia.jp/t/favme-t/



＜PEAK SPOTツアー情報＞


「PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」


日程：2026年2月14日（土）


会場：大阪府　amHALL


時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00



「PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」


日程：2026年3月1日（日）


会場：愛知県　名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）


時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00



「PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」


日程：2026年3月22日（日）


会場：東京都　harevutai


時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00



「PEAK SPOT JOIN Vol.7- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」東京追加公演


日程：2026年3月22日（日）


会場：東京都　harevutai


時間：開場 17:00 ／ 開演 18:00



チケットはこちら


https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784



＜fav me Profile＞


グループ名は「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と、「私を」という意味の「me」を組み合わせ、「fav me」と命名。「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。2025年2月に誕生。4月22日には初のワンマンライブを開催し、即日完売というスタートを切った。メンバーは小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの7名。



Official site：https://favme.asobisystem.com/


X：https://x.com/_fav_me_


Instagram：https://www.instagram.com/_fav_me_/


YouTube：https://www.youtube.com/@fav_me_fav_me


TikTok：https://www.tiktok.com/@_fav_me__