「ぶいぱい」の『鍵宮シエル 誕生日記念ボイス』を2月22日（日）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」鍵宮シエルの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPおよびAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。

2026年2月22日（日）に誕生日を迎える鍵宮シエルを記念したボイスが全4種類登場！

APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。

さらに一部ボイスにはVRバージョンの展開もあり、APPLAND BOOTH（https://dotlive.booth.pm/）にてお買い求めいただけます。

■『鍵宮シエル 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス 各1,000円（税込）

バイノーラルボイス 各1,500円（税込）

コンプリートセット 5,500円（税込）

VRバージョン 3,000円（税込）

音声フォーマット：wav

※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。

※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。

【テーマ】

１.逃がさない

２.今日は私の誕生日

３.ずっとこのまま（バイノーラルボイスver.）

４.大丈夫だよ（バイノーラルボイスver.）

※VRバージョンに収録されている音声は【１.逃がさない】と同一内容となります。

■販売概要

【販売期間】

通常・バイノーラルボイス／セット：2026年2月22日（日）12時00分～3月7日（土）23時59分

VRバージョン：2026年2月22日（日）12時00分～3月21日（土）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/