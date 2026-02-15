「ぶいぱい」の『鍵宮シエル 誕生日記念ボイス』を2月22日（日）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」鍵宮シエルの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPおよびAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。
2026年2月22日（日）に誕生日を迎える鍵宮シエルを記念したボイスが全4種類登場！
APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。
さらに一部ボイスにはVRバージョンの展開もあり、APPLAND BOOTH（https://dotlive.booth.pm/）にてお買い求めいただけます。
■『鍵宮シエル 誕生日記念ボイス』詳細
価格：通常ボイス 各1,000円（税込）
バイノーラルボイス 各1,500円（税込）
コンプリートセット 5,500円（税込）
VRバージョン 3,000円（税込）
音声フォーマット：wav
※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。
※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。
【テーマ】
１.逃がさない
２.今日は私の誕生日
３.ずっとこのまま（バイノーラルボイスver.）
４.大丈夫だよ（バイノーラルボイスver.）
※VRバージョンに収録されている音声は【１.逃がさない】と同一内容となります。
■販売概要
【販売期間】
通常・バイノーラルボイス／セット：2026年2月22日（日）12時00分～3月7日（土）23時59分
VRバージョン：2026年2月22日（日）12時00分～3月21日（土）23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
