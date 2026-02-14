SWEET STEADYが3rdシングルCDより新境地“エキセントリックソング”「SWEET STEP」先行配信開始、ジャケット写真も公開

写真拡大 (全4枚)

アソビシステム株式会社

2026年3月25日（水）に3rdシングルCDのリリースを発表しているSWEET STEADYが、2月14日（土）「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～」にて同日0:00に先行配信リリースした「SWEET STEP」を初披露。また、同楽曲がシングルCDの表題曲となること、3形態のジャケット写真も公開された。



初回限定盤


SWEET STEADY盤

通常盤

「SWEET STEP」はシンガーソングライター・meiyoが作詞・作曲を手がけた、SWEET STEADYのこれまでにないポップでキャッチー、かつコミカルな一曲。アップテンポなサビと、どこか切なさを帯びたメロディラインが共存し、耳に残るフレーズの反復によって高い中毒性を生み出す“エキセントリックソング”に仕上がっている。



ジャケット写真は、フリルたっぷりの衣装を着用したメンバーが集まって1つのブーケに。SWEET STEADYのモチーフである“花”でグループの可憐さを表現しつつ、花束のラッピングがアイスクリームのコーンになっており、少し風変わりな楽曲のエキセントリックさを演出した。



また、2月22日（日）に公開される「SWEET STEP」のミュージックビデオのティザー映像が本日より順次公開。SWEET STEADYの新境地を切り開く新曲をぜひチェックしてほしい。



なお、SWEET STEADYは4月4日（土）、5日（日）幕張メッセにてデビュー2周年記念ライブ『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催する。現在、チケットが絶賛発売中だ。



＜先行配信楽曲リリース概要＞


SWEET STEADY Digital Single「SWEET STEP」


配信日：2026年2月14日（土）


配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/SWEET_STEP



【MV Teaser】SWEET STEADY『SWEET STEP』


URL：https://youtu.be/z9AYb1V-Zjc



＜シングルCDリリース概要＞


SWEET STEADY 3rdシングルCD『SWEET STEP』


発売日：2026年3月25日（水）



初回盤 3,000円（税込） KLS_10007


SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10008


通常盤 1,200円（税込） KLS_10009



予約はこちら：https://lnk.to/NrpB1fJr



■Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態JK写絵柄)



■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）


・初回限定盤：「白石まゆみ デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「白石まゆみ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）


・初回限定盤：「塩川莉世 デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「塩川莉世 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■ネオウィング


・初回限定盤：「山内咲奈 デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「山内咲奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■楽天ブックス


・初回限定盤：「栗田なつか デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「栗田なつか 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■セブンネットショッピング


・初回限定盤：「奥田彩友 デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「奥田彩友 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）


・初回限定盤：「音井結衣 デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「音井結衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■Sony Music Shop


・初回限定盤：「庄司なぎさ デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「庄司なぎさ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



■応援店共通特典


・初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ポスター」


・SWEET STEADY盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」



※対象店舗は追って告知いたします。


※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。



＜リリースイベント情報＞


2/22(日) 【埼玉県】イオンレイクタウンmori 木の広場


2/28(土) 【埼玉県】三井ショッピングパーク ららぽーと富士見1F屋外広場


3/1(日) 【大阪府】南港ATC 海辺のステージ


3/25(水) 【千葉県】イオンモール幕張新都心グランドモール 1Fグランドスクエア


3/27(金) 【愛知県】三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」


*施設、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



＜イベント情報＞


SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE


日程：2026年4月4日（土）、5日（日）


会場：千葉県　幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10


詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live



＜SWEET STEADY Profile＞







アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。


グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。



Offisial site：https://sweetsteady.asobisystem.com/


X：https://twitter.com/SWEET_STEADY


Instagram：https://www.instagram.com/sweet_steady_/


YouTube：https://www.youtube.com/@SWEET_STEADY


TikTok：https://www.tiktok.com/@sweet_steady