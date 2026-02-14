SWEET STEADYが3rdシングルCDより新境地“エキセントリックソング”「SWEET STEP」先行配信開始、ジャケット写真も公開
2026年3月25日（水）に3rdシングルCDのリリースを発表しているSWEET STEADYが、2月14日（土）「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～」にて同日0:00に先行配信リリースした「SWEET STEP」を初披露。また、同楽曲がシングルCDの表題曲となること、3形態のジャケット写真も公開された。
初回限定盤
SWEET STEADY盤
通常盤
「SWEET STEP」はシンガーソングライター・meiyoが作詞・作曲を手がけた、SWEET STEADYのこれまでにないポップでキャッチー、かつコミカルな一曲。アップテンポなサビと、どこか切なさを帯びたメロディラインが共存し、耳に残るフレーズの反復によって高い中毒性を生み出す“エキセントリックソング”に仕上がっている。
ジャケット写真は、フリルたっぷりの衣装を着用したメンバーが集まって1つのブーケに。SWEET STEADYのモチーフである“花”でグループの可憐さを表現しつつ、花束のラッピングがアイスクリームのコーンになっており、少し風変わりな楽曲のエキセントリックさを演出した。
また、2月22日（日）に公開される「SWEET STEP」のミュージックビデオのティザー映像が本日より順次公開。SWEET STEADYの新境地を切り開く新曲をぜひチェックしてほしい。
なお、SWEET STEADYは4月4日（土）、5日（日）幕張メッセにてデビュー2周年記念ライブ『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催する。現在、チケットが絶賛発売中だ。
＜先行配信楽曲リリース概要＞
SWEET STEADY Digital Single「SWEET STEP」
配信日：2026年2月14日（土）
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/SWEET_STEP
【MV Teaser】SWEET STEADY『SWEET STEP』
URL：https://youtu.be/z9AYb1V-Zjc
＜シングルCDリリース概要＞
SWEET STEADY 3rdシングルCD『SWEET STEP』
発売日：2026年3月25日（水）
初回盤 3,000円（税込） KLS_10007
SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10008
通常盤 1,200円（税込） KLS_10009
予約はこちら：https://lnk.to/NrpB1fJr
■Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態JK写絵柄)
■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：「白石まゆみ デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「白石まゆみ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：「塩川莉世 デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「塩川莉世 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■ネオウィング
・初回限定盤：「山内咲奈 デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「山内咲奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■楽天ブックス
・初回限定盤：「栗田なつか デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「栗田なつか 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■セブンネットショッピング
・初回限定盤：「奥田彩友 デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「奥田彩友 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：「音井結衣 デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「音井結衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■Sony Music Shop
・初回限定盤：「庄司なぎさ デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「庄司なぎさ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
■応援店共通特典
・初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ポスター」
・SWEET STEADY盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」
※対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。
＜リリースイベント情報＞
2/22(日) 【埼玉県】イオンレイクタウンmori 木の広場
2/28(土) 【埼玉県】三井ショッピングパーク ららぽーと富士見1F屋外広場
3/1(日) 【大阪府】南港ATC 海辺のステージ
3/25(水) 【千葉県】イオンモール幕張新都心グランドモール 1Fグランドスクエア
3/27(金) 【愛知県】三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」
*施設、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
＜イベント情報＞
SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE
日程：2026年4月4日（土）、5日（日）
会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10
詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live
＜SWEET STEADY Profile＞
アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。
グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。
Offisial site：https://sweetsteady.asobisystem.com/
X：https://twitter.com/SWEET_STEADY
Instagram：https://www.instagram.com/sweet_steady_/
YouTube：https://www.youtube.com/@SWEET_STEADY
TikTok：https://www.tiktok.com/@sweet_steady