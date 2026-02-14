SWEET STEADYが3rdシングルCDより新境地“エキセントリックソング”「SWEET STEP」先行配信開始、ジャケット写真も公開

アソビシステム株式会社

2026年3月25日（水）に3rdシングルCDのリリースを発表しているSWEET STEADYが、2月14日（土）「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～」にて同日0:00に先行配信リリースした「SWEET STEP」を初披露。また、同楽曲がシングルCDの表題曲となること、3形態のジャケット写真も公開された。

初回限定盤SWEET STEADY盤通常盤

「SWEET STEP」はシンガーソングライター・meiyoが作詞・作曲を手がけた、SWEET STEADYのこれまでにないポップでキャッチー、かつコミカルな一曲。アップテンポなサビと、どこか切なさを帯びたメロディラインが共存し、耳に残るフレーズの反復によって高い中毒性を生み出す“エキセントリックソング”に仕上がっている。

ジャケット写真は、フリルたっぷりの衣装を着用したメンバーが集まって1つのブーケに。SWEET STEADYのモチーフである“花”でグループの可憐さを表現しつつ、花束のラッピングがアイスクリームのコーンになっており、少し風変わりな楽曲のエキセントリックさを演出した。

また、2月22日（日）に公開される「SWEET STEP」のミュージックビデオのティザー映像が本日より順次公開。SWEET STEADYの新境地を切り開く新曲をぜひチェックしてほしい。

なお、SWEET STEADYは4月4日（土）、5日（日）幕張メッセにてデビュー2周年記念ライブ『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催する。現在、チケットが絶賛発売中だ。

＜先行配信楽曲リリース概要＞

SWEET STEADY Digital Single「SWEET STEP」

配信日：2026年2月14日（土）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/SWEET_STEP

【MV Teaser】SWEET STEADY『SWEET STEP』

URL：https://youtu.be/z9AYb1V-Zjc

＜シングルCDリリース概要＞

SWEET STEADY 3rdシングルCD『SWEET STEP』

発売日：2026年3月25日（水）

初回盤 3,000円（税込） KLS_10007

SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10008

通常盤 1,200円（税込） KLS_10009

予約はこちら：https://lnk.to/NrpB1fJr

■Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態JK写絵柄)

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「白石まゆみ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「白石まゆみ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「塩川莉世 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「塩川莉世 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■ネオウィング

・初回限定盤：「山内咲奈 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「山内咲奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■楽天ブックス

・初回限定盤：「栗田なつか デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「栗田なつか 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：「奥田彩友 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「奥田彩友 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：「音井結衣 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「音井結衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Sony Music Shop

・初回限定盤：「庄司なぎさ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「庄司なぎさ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■応援店共通特典

・初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

＜リリースイベント情報＞

2/22(日) 【埼玉県】イオンレイクタウンmori 木の広場

2/28(土) 【埼玉県】三井ショッピングパーク ららぽーと富士見1F屋外広場

3/1(日) 【大阪府】南港ATC 海辺のステージ

3/25(水) 【千葉県】イオンモール幕張新都心グランドモール 1Fグランドスクエア

3/27(金) 【愛知県】三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」

*施設、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

＜イベント情報＞

SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE

日程：2026年4月4日（土）、5日（日）

会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10

詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live

＜SWEET STEADY Profile＞

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

Offisial site：https://sweetsteady.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/SWEET_STEADY

Instagram：https://www.instagram.com/sweet_steady_/

YouTube：https://www.youtube.com/@SWEET_STEADY

TikTok：https://www.tiktok.com/@sweet_steady