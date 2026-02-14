【岡山大学】岡山大学院生と菅誠治理事・上席副学長との懇談会を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 14日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年1月15日に、2025年12月の学部生に続き、大学院生と菅誠治理事（教学担当）・上席副学長との懇談会を開催し、TA（Teaching Assistant）をテーマとして、業務の実態や経験から得たことなどについて、TA経験のある大学院生11人と意見交換を行いました。

この懇談会は、本学における教育をよりよいものとするために、在学生と上席副学長が直接対話し、新たな視点や課題を共有することを目的として企画・開催しています。



はじめに、ウォーミングアップとして「AIをどのような用途で活用しているか」という質問が菅上席副学長からあり、学生からは、「自身の論文に関連する研究や文献の調査」、「プログラミングのコード作成支援」、「実験結果を検討するためヒントやアイデアの模索」等の幅広い活用方法が挙げられました。



続いて、参加学生がこれまでに経験してきたTA業務についての話題に移りました。これまで担当してきた科目数等をスケッチブックに記入してもらうと、担当科目数はおおむね1～4科目と幅があることが分かりました。次に、「具体的にどのような業務を担当してきたのか」という質問が菅上席副学長からありました。学生からは「実験において、各班の進捗確認や実験で製作する機器の不具合を指摘する等、実験全般のサポートを担当した」、「任意提出課題の添削を行った」、「教員が作成した講義スライドや配付資料の確認・修正を行った」等の専門知識が求められる業務を担っていることがうかがえました。



学生のTA経験について聞いた後、「TAをしてよかったと感じたことは何か」という質問が菅上席副学長から投げかけられました。学生からは「TAが中心となって学部生と実験を進めるため、主体性が向上した。また、理解が不十分な学生に説明する中で、説明力の向上にもつながった」、「自身の研究と担当教員の研究に共通点があるため、授業準備として資料収集を行う過程で新たな知見を得ることができた。併せて、これをきっかけに学内外でのご縁が広がる機会にもつながった」等のTA経験が自身の成長につながった旨の前向きな意見が多く寄せられました。



また、教学企画室が令和7年度中に発刊を予定している「TA・SAハンドブック」について、意見交換も行いました。（TA・SAハンドブックは2026年1月22日に発刊しました）



最後に、検討中の「高度なTA認定制度（※）」について説明を行い、複数の学生から「興味がある」との回答がありました。



懇談会では笑いも交えながら、活発な意見交換が行われました。参加者からは、実施後のアンケートを含めて「高度なTAという新たな取り組みを行っている点から、改善に努める姿勢が感じられた」、「TAの募集枠が取り合いになっている研究科も知れて、新しい発見があった」、「大学内で給与を得ながら働ける点は大きな魅力である」といった意見が寄せられ、TAや高度なTA認定制度の今後について共に考える、前向きで有意義な対話の場となりました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。





※ 高度なTA認定制度

学士課程初年次科目「知の探研」において、大学院生がファシリテーター等の授業支援活動を通して、指導力、自己省察力及びリーダーシップ能力を高め、その成果に基づき優秀な大学院生を高度なTAとして認定する制度。令和7年度に試行し、令和8年度の本格実施に向け検討が進んでいます。

大学院生との懇談会の様子

出席した大学院生との集合写真



【岡山大学】岡山大学在学生と菅誠治理事・上席副学長との懇談会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003741.000072793.html

