【無料ウェビナー】中国エンボディドAI・フィジカルAIの実力（3/12開催）

中国で急速に存在感を高める「エンボディドAI（フィジカルAI）」。

人型ロボットへの注目が高まる一方で、すでに大規模な社会実装が進んでいる分野がある。それが「スマートEV」である。

本セミナーでは、2025年広州モーターショーの動向を起点に、中国におけるAI・モビリティ・ロボティクスの現在地を多角的に分析する。スマートEVを“巨大なロボット”として再定義し、自動車産業に蓄積されたソフトウェア・AI技術がどのように次の成長領域へ拡張しているのかを整理する。

開催概要

・セミナー名

中国エンボディドAI・フィジカルAIの実力

～展示会×投資視点×現地視察で見る 中国AI・モビリティ・ロボティクスの現在地～

・開催日時

2026年3月12日（木）16:00～17:00

※日本時間、Zoom Webinarにてライブ配信、参加費無料

・言語：日本語

・主催：ジャンシン（匠新）

・セミナー内容

1．エンボディドAIの最前線：スマートEV ＞ 人型ロボット

ここ最近、とりわけ2025年下半期以降、「エンボディドAI」という単語をよく見かけるようになりました。そこで多くの方が真っ先に思い浮かべるのは「人型ロボット」でしょう。しかし、人型ロボットの大規模応用は私たちの日常生活とはまだ遠いのが現実。一方、今まさに「巨大なロボット」として進化しており、かつより大規模に、より素早く中国で実装が進んでいるエンボディドAIがあります。それは「スマートEV」。今回は、2025年広州モーターショーとその後の中国自動車業界における動きを踏まえ、2026年の北京モーターショー以後で起こりうる変化を予測します。

2．中国自動車産業の転換点と次の成長領域

中国の自動車産業は成熟局面に入り、成長率は鈍化しています。しかしその過程で蓄積されたソフトウェア・AI技術は、現在ロボティクスをはじめとする新たな成長領域へと展開されつつあります。

今回は、

・自動車産業の構造転換

・技術資産の再活用による新市場創出

・日米中それぞれの強み

を整理しながら、中国を「市場」ではなく「技術投資対象」としてどう評価すべきかを考察します。

これにより、成長領域を見極めるための視点を提供します。

3．中国イノベーションを体系的に理解する視察プログラム紹介

モビリティ・AI・ロボティクスを横断的に捉えながら、中国で進むイノベーションの全体像を現場で理解する視察プログラムをご紹介します。複数の展示会と企業訪問を組み合わせ、中国で起きている変化を継続的に捉え、自社の事業や今後の戦略にどうつなげるかを考えることを目的としています。

・ 本セミナーで得られる視点

・中国AI産業の実装フェーズを構造的に理解できる

・スマートEVとロボティクスの技術連動性を把握できる

・日米中比較の中で自社の戦略ポジションを再考できる

・中国を技術投資対象として評価するための視座を得られる

・登壇者紹介（抜粋）

齋藤 慶太

ジャンシン(匠新）イノベーション・アクセラレーション事業部 マネージャー

中国のエコシステムや業界トレンド、スタートアップ動向、BATH 等の調査・分析を担当。北京大学・上海復旦大学での留学経験を持ち、展示会でのトレンド抽出や競合分析、産業チェーンにおける中資企業との連携探索など多方面で実務経験を積む。EVに加え、AIやロボティクス分野のマクロ分析にも精通。

張 一欧

Mizuho Leaguer Investment Partner

MLIにおいてポストインベストメント戦略をリードし、日中間で事業を展開するハイテク企業を対象にポストインベストメントサービスをハンズオンで実施。14年以上にわたり、アジアおよびグローバルのエクイティ調査に従事、日本および中華圏の機関投資家営業の経験を持つ。機関投資家向けのセミナーを10年以上ホスト。日本語、中国語、英語のトリリンガル。青山大学卒。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。

お申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8l11-9fvQe-COToOKRgiOA

中国のエンボディドAIはどの段階にあるのか。そして、日本企業はどこに注目すべきなのか。

展示会×投資視点×現地視察、3つの切り口から、中国AI進化の現在地を立体的に提示する。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。