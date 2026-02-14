【岡山大学】大阪大学と研究IRに関する意見交換を実施～IR業務連携の深化について議論～

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年1月30日に大阪大学と研究IRに関する意見交換を本学津島キャンパスの本部棟で実施しました。

大阪大学経営企画オフィスIR部門とは、2024年頃より研究IRに関する定期的な意見交換を実施しており、今回は江村勝治IR部門長、村木倫子副部門長、星之内菜生URAが来学。本学からは松本匡史研究IR統括、佐藤浩哉上級URA、小林健輔URA、張欣慧コーディネーター、彭子澴コーディネーター、松島和季主査が参加しました。



これまで両大学のIR部門では、IR業務における相互研鑽と質的向上を目指して、機関を越えた連携を進めており、その活動の一環として、2025年度の一般社団法人リサーチ・アドミニストレーション協議会（RA協議会）の年次大会では、同じテーマについて異なる切り口からそれぞれ分析を行い、共同でポスター発表も実施しました。

今回は、引き続き共同分析を行うテーマや、分析に関わる人材の育成などについて活発な意見交換を行いました。意見交換を通じて、両大学は今後も継続的な情報交換や共同分析などを通じて、両大学の研究力向上へのさらなる貢献を目指すこととしました。

今回の意見交換は、岡山大学が「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）を通じて推進する研究力強化とイノベーション創出に貢献するとともに、地域と地球の未来を共創する研究大学としての役割を果たす上で重要な一歩となります。今後も、大阪大学をはじめとする他機関との連携を積極的に進め、ナレッジワーカーの育成と研究支援体制の充実を図ってまいります。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

意見交換の様子

集合写真

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

