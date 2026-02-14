【岡山大学】岡山大学L-cafeにて初のオープンバッジを発行

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 14日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）のL-cafeでは、「L-cafe Language Facilitator」および「L-cafe English Conversation」に参加し、所定の基準を満たした学生10人に対し、L-cafeとして初めてとなるオープンバッジを発行しました。



オープンバッジは、学生が身につけた知識・スキルや活動実績をデジタル証明として可視化・共有できる仕組みで、学外でも提示可能な学習成果としての活用が期待されています。本学教育推進機構では、正課外における学修活動や学習履歴を可視化する取り組みの一環として、2025年9月にオープンバッジを導入しました。



今回のバッジ発行は、L-cafeにおける学修支援活動や英語コミュニケーションに、学生が主体的かつ継続的に取り組んだ成果を認めるものです。授与された学生は、活動への積極的な貢献を通じて、学習環境の充実にも寄与してきました。



また、初めてのオープンバッジ発行を記念し、2026年2月2日に菅誠治教育推進機構長によるオープンバッジ授与式が行われました。式典では、学生一人ひとりのこれまでの努力が称えられるとともに、今後のさらなる成長に向けた激励の言葉が贈られました。



L-cafeでは今後も、オープンバッジを活用した学修成果の可視化を進めるとともに、学生の自主的な学びを促進する取り組みを継続していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

（参考）

「L-cafe Language Facilitator」： 言語学習および異文化交流を支援するボランティア活動

「L-cafe English Conversation」： 複数の言語による会話練習を通じて、異文化交流を体験する活動

教育推進機構長と表彰者の集合写真

◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学L-cafe

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/lcafe/about/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

