【岡山大学】「ウォーキングチャレンジ2025」の表彰式を開催

2026（令和8）年 2月 15日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の安全衛生推進機構保健管理部門では、2026年2月2日に「ウォーキングチャレンジ2025」の表彰式を開催しました。



ウォーキングチャレンジとは、ヘルシーキャンパス京都ネットワーク（京都市内7大学）と全国大学保健管理協会が共催、全国大学生活協同組合連合会が協力する形で、「大学から人々と社会の身体的・精神的な健康を創造する」という理念のもと、全国の大学から参加者を募り、参加者全員で地球から月まで往復する距離を歩くことを目標に掲げたウォーキングイベントです。



本学は、構成員の健康維持増進のため、昨年度に引き続き本年度もイベントに参加し、11月の1か月間、総勢184人が参加しました。本学の成績は、30団体中15位、参加者の平均歩数は、1日あたり7,889歩でした。



表彰式では、岩崎良章保健管理部門長（学術研究院教育研究マネジメント領域・教授）から表彰状が、後援・協賛の加藤弘樹岡山大学生活協同組合専務理事から賞品が授与されました。



ウォーキングチャレンジは、本学構成員が個々の健康への意識醸成の第一歩とすることが目的です。来年度の皆さまの参加をお待ちしています!

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。





＜表彰対象（本学独自）＞

１.個人・学生部門 1～3位

２.個人・教職員部門 1～3位

３.グループ部門 1～3位

表彰式の様子

集合写真

◆参 考

・岡山大学安全衛生推進機構

https://www.okayama-u.ac.jp/user/anzen/

・岡山大学安全衛生推進機構 保健管理部門（保健管理センター）

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hokekan/index.html

・ウォーキングチャレンジ2025

https://www.juha-webforum.jp/wc/2025/

