中島健人主演でドラマ化決定！放送予定やキャスト陣も発表『コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店』コミカライズ第2巻、4月9日発売

町田そのこの人気小説シリーズ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」のコミカライズ第２巻を、2026年4月9日（木）に新潮社バンチコミックスより刊行いたします。実力派の新鋭・瀬戸ましおが描くフェロモン店長・志波は必見。





主演・中島健人によるドラマ化が決定し、さらに本日、放送開始予定日（２０２６年４月２８日夜１０時からNHK総合にて放送スタート)やキャスト陣情報が発表された「コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店」。
その原作である、町田そのこによる全世界累計部数90万部突破の人気シリーズ小説のコミカライズ版（漫画・瀬戸ましお）第2巻が2026年４月9日（火）に発売します。


第2巻では、漫画家志望の青年や「愛」を疑ってしまう高校生など、新たな来店客たちが登場。そんな人々の「悩み」に、フェロモン店長と呼ばれる超絶イケメン店長・志波三彦が全力で向き合い、寄り添い、接客する様子が描かれます。ほっこり泣ける優しい物語、待望の第2巻！



https://kuragebunch.com/episode/2550912965888842640



■書籍データ



※こちらの画像は1巻の書影です

【タイトル】『コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店』第２巻


【原作】町田そのこ（新潮文庫nex刊）


【漫画】瀬戸ましお


【発売日】2026年4月9日（木）予定


【造本】B6


【定価】本体720円＋税


【ISBN】978-4-10-772890-6



■ドラマ情報

ドラマ１０　「コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店」　


【放送予定】　２０２６年４月２８日（火）スタート〈全１０回〉


※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定


　　　　NHK総合テレビ 毎週火曜　夜１０：００～１０：４５


　　　　[再放送] NHK総合テレビ 毎週金曜　午前０：３５～１：２０　※木曜深夜


【原作】　町田そのこ


【脚本】　根本ノンジ


【音楽】　R・O・N、川田瑠夏


【主演】　中島健人
【出演】 田中麗奈　／　鈴木福　馬場徹　齋藤潤　曽田陵介　／　光石研　／萬田久子　中原丈雄　柄本明　舘ひろし　ほか


【制作統括】　山本敏彦（NHKエンタープライズ）、渡辺悟（NHK）


【プロデューサー】室谷拡（NHKエンタープライズ）


【演　出】　木村隆文、野口雄大、岡野宏信（NHKエンタープライズ）