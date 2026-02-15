中島健人主演でドラマ化決定！放送予定やキャスト陣も発表『コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店』コミカライズ第2巻、4月9日発売

株式会社新潮社

町田そのこの人気小説シリーズ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」のコミカライズ第２巻を、2026年4月9日（木）に新潮社バンチコミックスより刊行いたします。実力派の新鋭・瀬戸ましおが描くフェロモン店長・志波は必見。

主演・中島健人によるドラマ化が決定し、さらに本日、放送開始予定日（２０２６年４月２８日夜１０時からNHK総合にて放送スタート)やキャスト陣情報が発表された「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」。

その原作である、町田そのこによる全世界累計部数90万部突破の人気シリーズ小説のコミカライズ版（漫画・瀬戸ましお）第2巻が2026年４月9日（火）に発売します。

第2巻では、漫画家志望の青年や「愛」を疑ってしまう高校生など、新たな来店客たちが登場。そんな人々の「悩み」に、フェロモン店長と呼ばれる超絶イケメン店長・志波三彦が全力で向き合い、寄り添い、接客する様子が描かれます。ほっこり泣ける優しい物語、待望の第2巻！

▼コミカライズ連載ページはこちらから

https://kuragebunch.com/episode/2550912965888842640

■書籍データ

※こちらの画像は1巻の書影です

【タイトル】『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』第２巻

【原作】町田そのこ（新潮文庫nex刊）

【漫画】瀬戸ましお

【発売日】2026年4月9日（木）予定

【造本】B6

【定価】本体720円＋税

【ISBN】978-4-10-772890-6

■ドラマ情報

ドラマ１０ 「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」

【放送予定】 ２０２６年４月２８日（火）スタート〈全１０回〉

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

NHK総合テレビ 毎週火曜 夜１０：００～１０：４５

[再放送] NHK総合テレビ 毎週金曜 午前０：３５～１：２０ ※木曜深夜

【原作】 町田そのこ

【脚本】 根本ノンジ

【音楽】 R・O・N、川田瑠夏

【主演】 中島健人

【出演】 田中麗奈 ／ 鈴木福 馬場徹 齋藤潤 曽田陵介 ／ 光石研 ／萬田久子 中原丈雄 柄本明 舘ひろし ほか

【制作統括】 山本敏彦（NHKエンタープライズ）、渡辺悟（NHK）

【プロデューサー】室谷拡（NHKエンタープライズ）

【演 出】 木村隆文、野口雄大、岡野宏信（NHKエンタープライズ）